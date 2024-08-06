李鴻淵血洗康建4死！唯一倖存者求償4670萬　法院全數判准

▲康建生技公司槍擊4死血案，存活的賴敏男向兇嫌李鴻淵求償4670萬餘元 。（圖／資料照，下同）



記者黃資真／南投報導

2022年7月14日發生的南投「康建生技公司」4死1重傷命案，冷血槍手李鴻淵遭最高法院1個無期徒刑定讞，另外3個死刑送憲法法庭釋憲中。唯一倖存的董事長賴敏男由兒子向李求償4670萬餘元，日前南投地院全數判准。

回顧此案，李鴻淵自認在2012年任職康建期間，遭到刁難調職，害他家破人亡，積怨了多年的怨恨下，於2022年7月14日傍晚帶著3把手槍、百發子彈、摺疊刀與5副手銬等，前往康建尋仇。

李先將路上遇到的員工全都關進廁所內，要求不得外出，接著先後對園藝課長劉慶彬、賴敏男胞弟賴鋕卿、女兒賴彥妤、主任張嘉琦、董事長賴敏男開槍，其中賴敏男送醫搶救後撿回一命，其餘4人皆是一槍斃命，最終李在逃亡21小時後，躲在養生館的夾層被發現，當時他還一派輕鬆，笑說「甘願了」、「這麼多人，我好榮幸」，被上銬帶出時還向在場媒體高喊「大家好」、「我有深仇大恨！」。

▲警方在李鴻淵藏匿的養生館內，起獲手槍、百發子彈等作案工具。



刑事部分，一、二審判處3個死刑、1個無期徒刑，合併執行死刑、併科罰金35萬元，今年3月上訴至最高法院後，法官針對無期徒刑與罰金部分駁回，3個死刑部分，則是送憲法法庭釋憲，仍未審結。

目前賴敏男因產生器質性腦症候群、嚴重認知功能障礙、口語理解障礙等後遺症，法院裁定為受監護宣告之人，長子為其監護人，長子也針對父親醫療費、看護費、精神慰撫金共3400萬元，賴彥妤死亡之喪葬費、扶養費用損失等共1270萬餘元，向李與提供槍枝的賴裕隆請求賠償4670萬1733元。

法官認為，賴敏男請求金額合理，判決李鴻淵須全數賠償；另外，李係於2018年至2019年間購入槍枝，經過至少3年後，方因家庭失和、身心狀況不佳，持槍殺人，難認賴裕隆提供槍枝行為，與命案發生有因果關係，因此駁回對賴裕隆的求償。