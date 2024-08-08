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4機同框福建艦甲板　第四次海試考驗陸製電磁彈射器

▲▼福建艦被拍到飛行甲板出現4架不同型號的固定翼艦載機，似乎預告了第四次的海試工作將進行電磁彈射。（圖／翻攝自大陸網站）

▲福建艦被拍到飛行甲板出現4架不同型號的固定翼艦載機，似乎預告了第四次的海試工作將進行電磁彈射。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

結束為期25天的第三次海試工作，大陸第三艘航母「福建艦」飛行甲板近日首次出現4架不同型號的固定翼艦載機。外界普遍認為，這意味著福建艦很可能在第四次的海試進行艦載機起降測試，4款飛機將輪番彈射考驗自家國產電磁彈射器。

從曝光的俯視角度照片可以看到，包含彈射版殲-15B戰鬥機、殲-35隱身戰鬥機、空警-600預警機以及教練-10J教練機等4架不同型號的固定翼艦載機，一同出現在福建艦的前甲板。通過對比殲-35的實際尺寸並未比重型戰鬥機殲-15小很多，說明該款隱身艦載戰鬥機的最大起重可能如預測可達到30噸。

4機同框出現在飛行甲板上的畫面，似乎已預告了福建艦下一次海試的主要焦點。事實上，在福建艦進行第三次試驗時就有不少人認為已進行艦載機的彈射測試，但從該航母回港的照片來看，雖後甲板已裝上阻攔索，但其阻攔著艦區域並未看到輪胎印，因此推翻了網路猜測，而這次4機的上艦很可能才是真正在第四次海試對國產電磁彈射器的一場考驗。

▼ 福建艦 。（圖／翻攝中國海軍）

▲▼ 福建艦海試成功 。（圖／翻攝 中國海軍）

福建艦是大陸自主設計建造的首艘彈射型航母，搭配上艦的空警-600也是解放軍的第一款艦載固定翼預警機，其主要外部特徵都與美國E-2系列預警機非常相似。資料顯示，空警600由西安飛機工業集團所研製，最大航程達2800公里，可容納4至6名機組人員，翼展24.4公尺、機身長度18.4公尺。

過去由於遼寧艦和山東艦滑躍型航母無法搭載固定翼預警機，只能借助預警直升機提供有限的空中情報支持，西方國家實際上對這兩艘中國航母的戰力並不看好。如今空警-600的出現，加上得益於中國雷達技術的快速發展，外媒認為該預警機已採用世界領先的全數字陣列雷達技術，除性能已可和美軍E-2D媲美外，更重要的是讓中國新一代航母艦載機聯隊的空中偵察和監視能力有了大幅度提升。

▼空警-600（圖右）試飛畫面。（圖／翻攝自微博@任益廷Larson）

▲▼空警-600（KJ-600）試飛畫面。（圖／翻攝自微博@任益廷Larson）

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