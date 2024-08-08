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社會 社會焦點 保障人權

告名嘴八位數利益拔樁說　民進黨盼傳柯志恩作證問「這5字」

記者黃哲民／台北報導

媒體人黃揚明今年（2024年）爆料「民進黨有人開出八位數利益」，企圖遊說4位國民黨立委在立法院長選舉跑票，民進黨批黃造謠、提告求償100萬元並須刊登澄清啟事，黃的消息來源、立委徐巧芯先前出庭證稱，曾聽同黨立委柯志恩轉述此事，台北地院今（8日）審理，民進黨律師團聲請傳喚柯志恩查證，法官諭知評議後決定，擇期再開庭。

▲▼ 柯志恩回應高雄市長選舉議題。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨告媒體人黃揚明稱「民進黨有人」開價八位數利益企圖拔樁國民黨立委，並聲請國民黨立委柯志恩作證。（資料照／記者陳煥丞攝）

民進黨委任律師黃帝穎開完庭受訪指出，徐巧芯前次出庭證述她說的是民進黨或綠營人士、或民進黨支持者，跟黃揚明所稱「民進黨有人」開價八位數的說法有明顯落差，但黃揚明本件言論是對民進黨涉及投票行賄犯罪的嚴肅指控，這樣的不實指控，不能僅憑道聽塗說的消息來源。

▲▼民進黨委任律師黃帝穎今（8日）開完庭受訪，重申有必要傳喚國民黨立委柯志恩，查明誰告訴媒體人黃揚明「民進黨有人」開價八位數利益，企圖在立法院長選舉拔樁。（圖／記者黃哲民攝）

▲民進黨委任律師黃帝穎。（圖／記者黃哲民攝）

黃帝穎強調，需要傳喚柯志恩到庭把事實說清楚，以便追究黃揚明法律責任，由於徐巧芯的證詞與黃揚明的言論細節不同，民進黨目前不會告徐巧芯，若柯志恩日後出庭證稱當初跟徐巧芯具體指控「民進黨有人」開價八位數，民進黨會評估是否再提告。

民進黨律師團今在庭訊中舉例，2015年高院審理媒體人周玉蔻指稱鴻海集團總裁郭台銘是捐款連勝文的「3億男」事件，曾傳喚周玉蔻的消息來源柯文哲，以及柯文哲所稱的消息來源、民進黨立委柯建銘，以釐清事實真偽與周玉蔻有無合理查證。

民進黨律師團主張依照相同法理，有必要聲請傳喚柯志恩作證，釐清黃揚明有無向柯志恩查證。

黃揚明今仍沒出庭，僅委任律師主張司法實務見解，認為媒體人所為言論，並非要求完全與真實相符，而是主觀上有無合理確信，徐巧芯已證稱跟黃揚明說過本案訊息，不需要再傳喚柯志恩。

法官諭知本案準備程序終結，待合議庭評議決定是否傳喚證人，擇期再開庭。

▲▼ 政治評論員黃揚明。（圖／《豈有此呂》）

▲媒體人黃揚明。（資料照／《豈有此呂》）

本案源於新科立委今年2月1日就職並推選正副院長，由國民黨不分區立委韓國瑜當選立院龍頭，事後民進黨、民眾黨隔空交火誰主動致電「喬立法院長選舉」，黃揚明同月3日在電視台政論節目爆料，指「民進黨有人」透過不同管道接觸國民黨特定立委，「開出八位數利益1000萬元以上」勸說跑票，但沒成功。

民進黨反擊黃揚明涉嫌造謠，若拿不出證據，就不該含沙射影，並告黃揚明求償100萬元外加在報紙刊登澄清啟事，民進黨聲稱若勝訴將捐做公益。

黃揚明挨告後回嗆「深感榮幸」成為民進黨主席賴清德當選總統後，第1位被民進黨提告的媒體人，他會持續監督執政者，「寧鳴而死、不默而生」，更放話就算他勝訴免賠確定，他一樣捐100萬元做公益。

▲▼國民黨立委徐巧芯1日到北院證稱，曾跟媒體人黃揚明討論2024年立法院長選舉，國民黨有特定立委被「開八位數利益」拔樁傳聞。（圖／記者黃哲民攝）

▲國民黨立委徐巧芯出庭作證，強調從沒說「民進黨有人」開價八位數利益拔樁，而是泛指可能是綠營支持者、代理人或傳話者。（資料照／記者黃哲民攝）

徐巧芯上月（7月）1日為本案作證，指稱立院龍頭選舉當天在議場，聽柯志恩說當時有綠營人士介入、「對方出價到2000萬元」想拔樁，確實有國民黨立委「不穩」、國民黨還出動大老固票。

徐巧芯說聽了很震驚，事後與黃揚明在政論節目錄影碰面，轉述議場內的討論給黃，沒加油添醋，當時特別告訴黃揚明，提到「民進黨」就包括綠營支持者、代理人或傳話者，不限於民進黨黨職公職人員，「這種表意內容是默契」，她從沒肯定說此事是「民進黨有人」所為。

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