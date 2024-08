超甜！法女將跑完3千公尺「直奔男友面前」下跪求婚　全場鼓掌尖叫

▲ 菲諾和巴吉拉已經交往9年。(圖/翻攝自IG)

記者陳宛貞/綜合外電報導

巴黎奧運場邊上演浪漫場景,法國田徑女將菲諾(Alice Finot)在3000公尺障礙賽雖無緣獎牌,仍跑出破紀錄成績,賽後當場向男友求婚,現場觀眾頓時歡聲雷動。

《每日郵報》報導,33歲的菲諾在6日晚間的決賽中排名第4,雖然錯失獎牌,仍以8分58秒67的成績創下個人新高,打破歐洲紀錄,賽後更為現場觀眾留下深刻印象,因為她直直走向觀眾席,單膝下跪向同為運動員的男友巴吉拉(Bruno Martínez Bargiela)求婚。

French athlete Alice Finot, who broke the European record in women's 3,000-meter walking, proposed to her boyfriend after the race. pic.twitter.com/aGhtUqc469