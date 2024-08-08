超甜！法女將跑完3千公尺「直奔男友面前」下跪求婚　全場鼓掌尖叫

▲ 菲諾和巴吉拉已經交往9年。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴黎奧運場邊上演浪漫場景，法國田徑女將菲諾（Alice Finot）在3000公尺障礙賽雖無緣獎牌，仍跑出破紀錄成績，賽後當場向男友求婚，現場觀眾頓時歡聲雷動。

《每日郵報》報導，33歲的菲諾在6日晚間的決賽中排名第4，雖然錯失獎牌，仍以8分58秒67的成績創下個人新高，打破歐洲紀錄，賽後更為現場觀眾留下深刻印象，因為她直直走向觀眾席，單膝下跪向同為運動員的男友巴吉拉（Bruno Martínez Bargiela）求婚。

French athlete Alice Finot, who broke the European record in women's 3,000-meter walking, proposed to her boyfriend after the race. pic.twitter.com/aGhtUqc469 — Tansu Yegen (@TansuYegen) August 7, 2024

現場畫面顯示，菲諾賽後站在看台邊掏出一枚別針，在巴吉拉面前單膝下跪，捧著別針向他求婚，周圍的觀眾見狀紛紛鼓掌歡呼，巴吉拉也一度激動掩面，兩人緊緊相擁後讓菲諾為他別上別針，當場甜蜜親吻。

菲諾事後受訪說明，「我告訴自己，如果我能跑到9分鐘內以內，我就要求婚，因為9是我的幸運數字，而且我們已經在一起9年了。」

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Un record d'Europe du 3.000 m steeple et une demande en mariage, une soirée remplie d'émotion pour Alice Finot #Paris2024 | #JeuxOlympiques pic.twitter.com/rfTMy99VYx — Jeux Olympiques (@jeuxolympiques) August 7, 2024

至於為何用別針求婚而非戒指，菲諾提到，「我不喜歡跟別人一樣，既然他還沒求婚，我覺得也許該由我來，所以我把隨身攜帶的別針送給他，上面寫著『愛在巴黎』。」

她提到，巴吉拉總是帶給她力量，也證實巴吉拉已經答應她的求婚。雖然與獎牌失之交臂，她直言，「我只是因為一點點失誤沒拿到獎牌，我很抱歉，但我不後悔任何事。」