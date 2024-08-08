「看YT自學射箭」挺進奧運！他射出1分意外爆紅　韓企霸氣伸援手

▲ 馬達耶因射出1分意外在韓網走紅。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

中非查德36歲射手馬達耶（Israel Madaye）靠著看YouTube自學苦練挺進奧運，但在64強戰就對上後來奪冠的南韓名將金優鎮，因其中一箭僅射出1分，意外在韓網爆紅，如今南韓企業也主動出手，宣布將贊助他直到4年後的洛杉磯奧運。

綜合《韓民族日報》等韓媒，馬達耶在7月30日的巴黎奧運男子射箭64強戰遇上「大魔王」金優鎮，這是馬達耶首次站上五環殿堂，身上的短袖T恤沒有任何贊助商商標，也沒有穿戴避免被弓弦彈傷的護胸，第2局第3箭僅射出1分，在沒射中9分、10分就算失誤的奧運賽場上相當罕見，因此意外吸引韓國網友目光。

馬達耶最終以0比6敗給金優鎮，雖然無緣晉級，但他的故事迅速在韓網瘋傳。查德過去是法國殖民地，也是世界上最貧窮的國家之一，民生物資不足，而他在缺乏裝備和專業訓練之下，靠著在YouTube觀看南韓選手的影片自學，令韓網為之動容，紛紛在相關報導留言，「想送他裝備」、「讓他來韓國訓練吧」、「希望韓國可以幫助他」。

南韓射箭裝備品牌Fivics對此於8日宣布，已經與馬達耶簽訂贊助合約，將贊助他直到2028年洛杉磯奧運，期間每年都會提供訓練與比賽所需的裝備。

Fivics贊助名單包括眾多創下佳績的南韓好手，一般僅贊助弓箭等主要裝備，但為馬達耶提供的贊助更加豪華，包括平衡桿、護胸、指套、帽子和T恤等9項產品，價值450萬韓元（約新台幣10.5萬元），8日當天便將第一批贊助品運往查德。

此前，同為射箭選手出身的Fivics老闆白鍾大（백종대，音譯）4日也在巴黎親自和馬達耶見面，承諾提供贊助，期許他「不要放棄，堅持射箭到底」，馬達耶也表示感謝。