　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

M痘非洲感染者暴增　WHO秘書長譚德塞：考慮宣布公衛緊急事件

▲▼猴痘。（圖／CFP）

▲近來M痘在非洲的感染人數急遽上升，尤其是孩童。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

M痘（mpox，舊稱猴痘）由感染動物傳播病毒給人類，進而造成感染該疾病，過去曾一度在歐美擴散，尤其流行初期感染者大多為男同性戀者，更引發標籤化等恐慌。不過，隨著近來M痘疫情在非洲急速擴散，且造成多名孩童感染，世衛組織秘書長譚德塞便表示，考慮宣布國際公衛緊急狀態。

根據《韓聯社》，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞於當地時間7日在聯合國日內瓦辦事處召開簡報會議，針對近來M痘在非洲感染者激增一事進行討論，表示將儘速召開專家緊急會議，透過向公衛專家諮詢意見，判斷是否該重新針對M痘患者人數爆發一事為國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）。

過去WHO曾經針對M痘疫情，於2022年10月宣布為「PHEIC」，直到經過10個月以後，才於去年5月宣布解除，當時WHO認為M痘疫情的感染風險已經下降至可依照一般傳染病水準管控的階段。

然而不巧的是，原本僅侷限於在非洲中西部造成感染的M痘，已從去年5月起擴散至全球各國，感染者在早期時會經歷發燒、頭痛、肌肉疼痛、淋巴結腫大、發冷、疲倦，且身上會出現類似水泡的皮疹。

報導指出，M痘疫情原先爆發時，由於大多在男同性戀者群體間造成傳播與感染，因此除了該傳染病所造成的身體危害以外，專家更擔憂社會對於感染者貼上特定標籤，進而加速疫情擴散。

然而，原本去年5月擴散至歐美的M痘疫情，從去年9月起開始在非洲的剛果民主共合國擴散，光是今年以來非洲就統計出1萬1000多名以上的感染者、造成445人死亡，且感染人數持續激增中，加上開始出現大量孩童染疫，因此WHO相當擔憂。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
伯朗大道遊客「整車摔進田」！嬰兒從懷中飛出
侯友宜加碼！林郁婷若搶金成功　再給570萬元
蘋果隔9天緊急推出17.6.1　重要錯誤修復
快訊／父親節遇劫！桃園警遭「違規左轉車」撞死
快訊／吳鳳首發聲：實在很難過！私訊遭灌爆
郁方跟風買台積電「買錯股」！　求救營業員：被割韭菜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台遊客「梳子」收服40隻奈良鹿　日人感動留言：謝謝妳的關愛

M痘非洲感染者暴增　WHO秘書長譚德塞：考慮宣布公衛緊急事件

陸男搶千萬名錶砍死大阪店員！　關西機場「被警圍捕」畫面曝

超甜！法女將跑完3千公尺「直奔男友面前」下跪求婚　全場鼓掌尖叫

選手村食物裡有蟲！　英國蛙王3連霸夢碎嗆：太糟糕了

美軍AH-64阿帕契直升機「例行訓練墜毀」　1死1傷

泰國前進黨遭解散！　前黨魁皮塔「禁止參政10年」

尼泊爾直升機墜毀！　5人死亡

情侶訂1千元房間　被免費升等「21萬豪華套房」嗨爆：好像中樂透

疑攜K他命闖關　陳姓台男菲律賓機場被捕

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

吳宗憲轟黃子佼「假掰得要死」　再次喊交棒：演藝圈讓我失望

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

李洋突打斷記者慌忙糾正　偷對王齊麟比手指愛心❤

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　霸氣護愛「她被我強制接機」

麟洋、戴資穎、周天成回台　抵桃機受大家熱烈歡迎！

【是沒看到還是裝沒看到？】遞麥給 #王齊麟 他急拍手沒接 #李洋 傻眼XD

#李洋女友 接機　「甜蜜摟肩」閃度不輸大寶貝

台遊客「梳子」收服40隻奈良鹿　日人感動留言：謝謝妳的關愛

M痘非洲感染者暴增　WHO秘書長譚德塞：考慮宣布公衛緊急事件

陸男搶千萬名錶砍死大阪店員！　關西機場「被警圍捕」畫面曝

超甜！法女將跑完3千公尺「直奔男友面前」下跪求婚　全場鼓掌尖叫

選手村食物裡有蟲！　英國蛙王3連霸夢碎嗆：太糟糕了

美軍AH-64阿帕契直升機「例行訓練墜毀」　1死1傷

泰國前進黨遭解散！　前黨魁皮塔「禁止參政10年」

尼泊爾直升機墜毀！　5人死亡

情侶訂1千元房間　被免費升等「21萬豪華套房」嗨爆：好像中樂透

疑攜K他命闖關　陳姓台男菲律賓機場被捕

林郁婷進冠軍賽再糟J.K.羅琳嗆　藍委引哈利波特台詞：去去武器走！

快訊／雨還沒停「14縣市大雨特報」　最新警戒區出爐

白心儀拯救貓科動物石虎　連副總統蕭美琴都出現了

台南「蛇窟」抓到1.8公尺臭青母　來不及解網野放…遭烈日曝曬亡

氣候委員會下午登場　彭啓明：不會立刻決定核能是否延役

洗菜氣到「P圖土耳其選手加腋毛」惹議！挺林郁婷：會堅定理性支持

50歲男星叫吳婉君姐姐！　穿激短褲演「躺平媽寶男」一開口就被打

7月國道事故奪6命！高公局揭「追撞常見原因」：喝水看手機分心

快訊／地震+颱風！5處邊坡嚴重崩塌　能高越嶺步道西段封閉到年底

台遊客「梳子」收服40隻奈良鹿　日人感動留言：謝謝妳的關愛

高雄豪宅驚見玩命家政婦！0防護站19樓外牆擦玻璃　驚險畫面曝

國際熱門新聞

張本智和遭逆轉勝！崩潰：寧願死也不想面對

抽血斷髮！印度女將金牌戰超重150克失格

僅超重150克...角力女將金牌戰遭取消資格

加拿大AV辣妹奪銅「狂扭電臀」嗨翻

J.K.羅琳開嗆林郁婷支持者：像拿馬鈴薯證明石頭可以吃

女移工性侵星國男雇主　還視訊男友

俄羅斯控林郁婷、克莉芙「就是男性」

準颱風瑪莉亞直直向北衝！日氣象廳路徑曝

中國籍男子持刀搶大阪珠寶店！店員遭刺亡

前後都是臉！法國隊「人臉泳帽」超驚人

二手店挖寶　女買到200年前黃金手環

陸男大阪搶6300萬名錶　店員被刺傷宣告不治

林郁婷被對手比X　外國網看不下去

「為什麼是我」克莉芙金牌戰前吐心聲

更多熱門

相關新聞

他與男網友無套連結...確診M痘

他與男網友無套連結...確診M痘

台中市政府公布，8月5日接獲疾管署通知新增1例M痘確診，是台中市第3例確診病例；經調查，確診者是30多歲男性，曾透過交友軟體在網路上認識２名男網友，且無套發生親密行為，後因會陰部有毛囊炎且發燒、口腔潰瘍等症狀就醫，採檢後確診通報。

馬斯克X發文槓英國　直言「內戰難避免」

馬斯克X發文槓英國　直言「內戰難避免」

WHO：巴黎奧運40餘選手確診COVID-19　凸顯疫情升溫

WHO：巴黎奧運40餘選手確診COVID-19　凸顯疫情升溫

索馬利亞首都海灘爆炸　32名遊客慘死！

索馬利亞首都海灘爆炸　32名遊客慘死！

拜登通話納坦雅胡　承諾捍衛以色列安全

拜登通話納坦雅胡　承諾捍衛以色列安全

關鍵字：

國際焦點猴痘M痘譚德塞WHO

讀者迴響

熱門新聞

王齊麟難過再發聲：真的有點過分！1舉動被讚男友模範

林郁婷打到笑出來　對手賽後比「雙X」

李洋曬女友合照：第一次出國沒帶球拍

張本智和遭逆轉勝！崩潰：寧願死也不想面對

蔡阿嘎說溜嘴「被蘿拉詐騙總金額」！

26歲護士老婆出軌醫生！　綠帽夫絕望身亡

馬桶吸把悠遊卡竟是停車場神器！他實測全場爆笑

各國瘋搶珍奶徽章！林郁婷：造成我蠻多困擾

抽血斷髮！印度女將金牌戰超重150克失格

林郁婷11日金牌戰對手出爐！

已婚男偷吃嫩妹　大讚「上圍傲人」被抓包

快訊／瑪莉亞颱風今晨生成　9縣市大雨特報

僅超重150克...角力女將金牌戰遭取消資格

林郁婷完勝　挺進金牌戰成台灣第1人

刷客人載具「下秒跳出裸照」！店員尷尬了

更多

最夯影音

更多

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

吳宗憲轟黃子佼「假掰得要死」　再次喊交棒：演藝圈讓我失望

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面