M痘非洲感染者暴增　WHO秘書長譚德塞：考慮宣布公衛緊急事件

▲近來M痘在非洲的感染人數急遽上升，尤其是孩童。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

M痘（mpox，舊稱猴痘）由感染動物傳播病毒給人類，進而造成感染該疾病，過去曾一度在歐美擴散，尤其流行初期感染者大多為男同性戀者，更引發標籤化等恐慌。不過，隨著近來M痘疫情在非洲急速擴散，且造成多名孩童感染，世衛組織秘書長譚德塞便表示，考慮宣布國際公衛緊急狀態。

根據《韓聯社》，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞於當地時間7日在聯合國日內瓦辦事處召開簡報會議，針對近來M痘在非洲感染者激增一事進行討論，表示將儘速召開專家緊急會議，透過向公衛專家諮詢意見，判斷是否該重新針對M痘患者人數爆發一事為國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）。

過去WHO曾經針對M痘疫情，於2022年10月宣布為「PHEIC」，直到經過10個月以後，才於去年5月宣布解除，當時WHO認為M痘疫情的感染風險已經下降至可依照一般傳染病水準管控的階段。

然而不巧的是，原本僅侷限於在非洲中西部造成感染的M痘，已從去年5月起擴散至全球各國，感染者在早期時會經歷發燒、頭痛、肌肉疼痛、淋巴結腫大、發冷、疲倦，且身上會出現類似水泡的皮疹。

報導指出，M痘疫情原先爆發時，由於大多在男同性戀者群體間造成傳播與感染，因此除了該傳染病所造成的身體危害以外，專家更擔憂社會對於感染者貼上特定標籤，進而加速疫情擴散。

然而，原本去年5月擴散至歐美的M痘疫情，從去年9月起開始在非洲的剛果民主共合國擴散，光是今年以來非洲就統計出1萬1000多名以上的感染者、造成445人死亡，且感染人數持續激增中，加上開始出現大量孩童染疫，因此WHO相當擔憂。