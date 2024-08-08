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僅超重150克...角力女將金牌戰遭取消資格！暈倒送醫

印度知名角力女將維娜什‧佛加闖進巴黎奧運女子50公斤級自由式摔角決賽，但賽前秤重時因為體重超標150公克，遭奧委會取消資格，無緣挑戰印度史上首面奧運摔角金牌。（圖／達志／路透社）

▲印度知名角力女將維娜什‧佛加闖進巴黎奧運女子50公斤級自由式摔角決賽，但賽前秤重時因為體重超標150公克，遭奧委會取消資格，無緣挑戰印度史上首面奧運摔角金牌。（圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

印度知名角力女將維娜什‧佛加（Vinesh Phogat）闖進巴黎奧運女子50公斤級自由式摔角決賽，但賽前秤重時，因為體重超標僅150公克，遭奧委會取消資格，無緣挑戰印度史上首面奧運摔角金牌。隨後佛加因為脫水暈倒，被送往附近的醫院。值得一提的是，佛加其實大有來頭，因為她正是知名印度角力電影《我和我的冠軍女兒》中的主角原型瑪哈維亞‧辛格‧佛加（Mahavir Singh Phogat）的親生姪女。

佛加是印度角力界的超級明星，她是第一位在亞運會上贏得金牌的印度女子角力運動員，同時也是唯一一名在世界角力錦標賽獲得多面獎牌的印度女子角力運動員。今年是佛加第三度參加奧運，並在今年巴黎奧運的女子50公斤級自由式摔角賽事中，擊敗上屆東奧金牌得主、日本角力女神須崎優衣，終結她的94連勝傳說；之後更一路過關斬將，擊退前歐洲冠軍烏克蘭利瓦奇（Oksana Livach）和泛美運動會金牌得主、古巴女將古茲曼（Yusneylis Guzman），成功挺進奧運金牌戰。

沒想到，佛加在金牌戰的賽前第二次秤重時，因為僅僅150公克的超重，被大會取消決賽資格，無緣參加金牌戰。

印媒指出，佛加在被取消決賽資格幾分鐘後就因為脫水而暈倒，隨後被送往奧運選手村的綜合醫院治療。

佛加被取消決賽資格的決定，在印度引起軒然大波。印度總理莫迪在社群媒體公開表示：「維娜什，妳是冠軍中的冠軍，妳是印度的驕傲和鼓舞。今天的挫折讓人心痛。我希望言語能夠表達我正在經歷的絕望。但與此同時，我知道妳是韌性的代表。直面挑戰一直是妳的天性，回來時妳會變得更強大，而我們都將支持妳。」

此前，由於佛加闖進女子角力決賽，因此成為印度第一名闖入決賽的女子摔跤手，還相當於為印度提前確保了一面獎牌。不幸的是，根據奧會規定，當選手因為超重遭到取消資格，將會被取消資格並且失去名次，因此印度的這面獎牌也隨之落空。

由於佛加資格遭取消，決賽將由古巴的古茲曼遞補參加金牌戰，該項目也只頒發金牌和銅牌，沒有銀牌。須崎優衣和利瓦奇將爭奪銅牌。

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