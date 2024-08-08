女移工性侵新加坡男雇主「視訊男友一起看」　結局大翻車

記者黃翊婷／綜合報導

29歲女移工小花（化名）受僱至新加坡幫忙照顧一對有智能障礙、行動不便的兄妹，她竟在2022年7、8月間一邊和男友視訊通話，一邊性侵男雇主，後來因為男友為了逼迫她提早解約返國，將不雅影片傳給雇主的家人，整起事件才曝光。當地法院日前審理此案，並判處小花有期徒刑8年10個月。

▲小花性侵男雇主，還和男友視訊通話。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

根據新加坡媒體《8world新聞網》報導，小花2021年3月間受僱至新加坡照顧一對兄妹，哥哥有智能障礙、妹妹平日依靠輪椅代步，她卻在2022年7、8月間趁著和男友視訊通話時，性侵男雇主並讓男友全程觀賞，結束之後還告訴男雇主不能跟其他家人說，否則就不再協助照顧。

不過，小花性侵男雇主的過程全被男友錄了下來，後來男友希望小花提早解約返國，於是在2023年1月間將不雅影片傳給雇主的家人，並威脅他們如果不妥協，就要將影片散播開來。雇主的家人急忙追問，小花這才坦承影片中的女子就是自己，雇主的家人憤而報警。

小花供稱，她是聽從男友的指示行動，第一次犯案其實是在2022年1、2月間，因為男友用不雅影片威脅，才會在同年7、8月間再次犯案。

小花哭著表示，家中還有3名年幼弟妹以及自己的孩子，需要她賺錢養家，希望法官輕判。不過，當地法院7日審理此案，法官認為小花罪責嚴重，若非她是女性，還會判處鞭刑，最終判她有期徒刑8年10個月。