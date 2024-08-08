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三星Galaxy Z Flip 6試玩！意外方便的小折　AI技術讓手機更好玩

記者蘇晟彥／台北報導

在今年滿地摺疊機大戰中，三星延續Galaxy Z flip系列，推出第6代「Samsung Galaxy Z Flip 6」，繼續踏在AI浪潮上，以Galaxy AI做為號召，本次接受三星邀請，簡單的「試玩」一下小折Galaxy Z Flip 6的相關功能，提供給近期沉迷於摺疊機的消費者做一個參考。

▼Samsung Galaxy Z Flip 6 手機在外觀上與上一代無差異，但整體性能大升級。（圖／記者蘇晟彥攝，下皆同）

▲▼ Galaxy Z Flip6,晨曦黃,三星 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼撇去外包裝後，內容物僅有退卡針、TypeC-TypeC充電線以及手機一只。

▲▼ Galaxy Z Flip6,晨曦黃,三星 。（圖／記者蘇晟彥攝）

針對Galaxy Z Flip 6的相關特色，可以先參考這篇，整體來說，在外觀、尺寸跟重量上，Flip 6跟上一代 Flip 5基本上沒有太大差異，僅在摺疊的大小稍稍地降低一點，但這個幅度正常人應該是比較難有感覺，但在性能上則與上一代有非常高度的差異。

項目 規格
攤開大小 165.1mm x 71.9mm x 6.9mm
折疊大小 85.1mm x 71.9mm x 14.9mm
重量 187g
封面螢幕 3.4 吋 Super AMOLED
內頁螢幕 6.7 吋 FHD+ Dynamic AMOLED 2X
材質 Gorilla Glass Victus 2 強化玻璃 + Enhanced Armor Aluminum Frame （強化版鋁合金邊框）

▼攤開後的大小比iPhone 15 ProMax 再稍稍大一點。

▲▼ Galaxy Z Flip6,晨曦黃,三星,比較圖（左Flip6 右i15promax） 。（圖／記者蘇晟彥攝）

針對消費者比較在乎的折痕部分，原則上只有在特定角度會看起來非常明顯，但對於摺疊機初學者來說，可能還是會覺得「那一塊」有一點礙眼，但這部分就見仁見智，在使用時完全不會有任何畫面上的障礙。

在鏡頭部份，一直是三星手機的強項，Galaxy Z Flip 6搭載5,000 萬畫素主鏡頭 + 1,200 萬畫素超廣角鏡頭組成的雙鏡頭，主相機設置在封面螢幕右下角，鏡頭環採用與機身同色、同材質設計。而實際測試，在折疊機的拍照功能部分確實十分適合喜歡自拍、拍照的消費者，在封面螢幕可以透過按鍵設定（Widget小工具）直接進入照相功能，也會依照實際的狀況透過AI自動判別、調整焦距，再加上不低的畫素跟時尚的外型，使用起來算是滿滿意。

▲▼ Galaxy Z Flip6,晨曦黃,三星 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼FlexHinge 轉軸這次設計的滿順暢，打開、收起來的動作不會覺得卡住。

▲▼ Galaxy Z Flip6,晨曦黃,三星 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼小折儘管機身小，但鏡頭仍搭載5,000 萬畫素主鏡頭 + 1,200 萬畫素超廣角鏡頭組成的雙鏡頭。

▲▼ Samsung Galaxy Z Fold6 、 Flip6 外型；解禁時間 7/10 22：00。（圖／記者蘇晟彥攝）

最後在主打的AI部分，因應今年開始的「AI狂潮」，首先是封面螢幕可以自定義Widget小工具，也有各種原況效果照片可以生成成互動桌布，對於喜歡不同花樣的消費者來說十分驚奇。

接著就是對於像是記者、公關等行業，常需要聽打的工作，即時語言翻譯＋雙面翻譯視窗真的算非常方便，在生成結束後可以自動整理重點，大大地加快工作效率，但目前不支援繁體中文，僅支援香港、中國大陸，所以還是必須要自己調整一下語句、用詞，這部分只能靜待官方加快速度推出了。

「搜尋圈」功能也是非常強大，透過拍攝下來的照片、直接使用相機，就可以辨別出拍攝的物品並迅速提供相關資訊，以下面的照片舉例，拍攝出一杯手搖後，就可以立刻辨別是哪一間店，同理也可以運用在例如戶外的建築、地標，或著是花草樹木，整體來說節省掉必須要進去Google／搜尋引擎的麻煩。此外，還有像是生成ＡＩ大頭貼等等，這些就等帶大家自行探索。

整體來說，除了需要適應手感外，Galaxy Z Flip 6算是一款出乎意料「滿好玩」的小折，在顏色部分這次試用的晨曦黃真的滿美，在外型上能與之抗衡的應該也是在近期推出的motorola razr系列；AI部分則是見仁見智，會使用到的功能（例如語言翻譯、即時轉錄）確實能大大增加工作效率。

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