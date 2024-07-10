三星摺疊機Galaxy Z Fold 6、Flip 6實拍搶先看　機身、厚度大減重

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三星摺疊機Galaxy Z Fold 6、Flip 6實拍搶先看　

記者蘇晟彥／台北報導

三星電子將於 10日舉辦下半年發表會，今年將繼續推出摺疊機系列Galaxy Z Fold 6、 Galaxy Flip 6及智慧手錶等新產品，今年延續「AI狂潮」，將融合Galaxy AI創新開創「AI摺疊」新體驗。對此，Z Fold 6機身也將大幅減重僅有239g、摺疊厚度減少至12.1mm； Galaxy Flip 6則規格大增強，電池容量提升至4,000mAh，預計於7 月 24 日在特定市場上市。

▼Galaxy Z Fold 6將推出3款新色（左至右：鹽湖粉、曜星銀、海谷藍）。（圖／記者蘇晟彥攝，下皆同）

▲▼ Samsung Galaxy Z Fold6 、 Flip6 外型；解禁時間 7/10 22：00。（圖／記者蘇晟彥攝）

根據三星提供資料顯示，摺疊機在2024年全球出貨數量達2,500萬支，相較2023年成長37.6%，而看準AI市場，三星在2024年就發表Galaxy S24旗艦系列，根據 Counterpoint Research 研究預測，2024年AI智慧型手機出貨占比將達11%，預計將在2027年成長到43%。

三星在去年推出的 Galaxy Z Fold 5 消費者中，男性占比超過8成，大部分都以邊框極窄、視野寬闊之7.6吋可摺式大螢幕作為喜好原因； Galaxy Flip 5 則男女比相當，喜好的原因則為提升至3.4吋之多功能封面螢幕、上下螢幕可分割操控面板。

對此， 9日三星舉辦產品體驗會，確定將在7月份正式推出Galaxy Z Fold 6、 Galaxy Flip 6兩部摺疊機，同時將結合Galaxy AI創新，打造最佳化的折疊體驗。

▼三星將在7月份正式推出Galaxy Z Fold 6、 Galaxy Flip 6兩部摺疊機。（圖／記者蘇晟彥攝，下皆同）

▲▼ Samsung Galaxy Z Fold6 、 Flip6 外型；解禁時間 7/10 22：00。（圖／記者蘇晟彥攝）

Galaxy Z Fold 6產品特色

• 搜尋圈：搜尋圈功能再進化，不只能搜尋圖片、翻譯文字，現在還能一圈瞬掃 QRCode、解答數學題，並且將原始頁面與結果分別呈現在不同螢幕區塊，一眼瀏覽更豐富的資訊。
• 溝通無礙，翻譯溝通在摺疊機形態下變得更加便利。
－對話模式：雙面翻譯窗可於內頁與封面螢幕顯示雙方語言，助力對話更自然流暢。
－聆聽模式；一聽即翻可不間斷同步翻譯．輕鬆聆聽外語演講或導覽內容，宛如隨身個人口譯。
－通話即時翻譯功能更延伸支援第三方通訊軟體，實現溝通自由。

• 有AI的筆記助理與 S Pen Notes 應用程式結合AI 助力用戶全面釋放生產力：
－筆記智慧助理功能，以AI 自動排版使用者的筆記內容、生成摘要，且介面便於瀏覽比對原稿與成果。
－語音同步筆記功能升級，能將錄音內容轉錄成文字，重溫重點筆記更加便捷。
－智慧翻譯 PDF 內容，成為課堂與工作的好幫手。
• 全新繪圖助理讓天馬行空的創意透過AI 化為現實，無論是透過 Notes 筆記生成式繪圖功能，或是於相片編輯中隨筆塗鴉自動生成圖像，讓人人都是繪畫大師。

鏡頭

Galaxy ZFold6 後置鏡頭具備三主鏡頭，配置包括：5,000 萬畫素廣角鏡頭；1,200 萬超廣角鏡頭•及 1,000 萬畫素遠距鏡頭，並支援3倍光學變焦、最高30倍超高倍變焦。封面瑩幕鏡頭則為 1,000 萬畫素•
•Super HDR 與超明亮暗夜攝影開放支援如 Instagram 等第三方應用程式，讓用戶在各種光線條件下都能捕捉到生動驚艷的照片。
•超進化，智慧影像編輯：
-物件感知引擎：透過 Al感知分析拍攝物件，使成像的清晰度與層次感更上層樓。
生成式慢動作精彩鏡頭：透過 AI將影片自動生成額外影格，後製放慢每個動感瞬間，此次功能再升級，能將成果即時分享給親友，共同創造美好回憶

性能

Galaxy Z Fold6 搭載高通 Snapdragon 8 Gen3 for Galaxy 處理器，系統運算更快速CPU 效能較前代提升18%、GPU 較前代提升 19%、NPU 較前代提升42%，提供卓越性能，助力AI高效表現。
•具備 4,400mAh 電力續航
Galaxy Z Fold6 內建 Vapor Chamber 面積為前代的1.6倍，顯著提升散熱效果，助力遊戲效能，並結合光線追蹤技術提供極為逼真的畫面表現，讓使用者盡情沉浸遊戲世界。
•螢幕尺寸再放大，封面螢幕搭載6.3 吋 Dynamic AMOLED 2X顯示螢幕、內頁螢幕為7.6吋 Dynamic AMOLED 2X 顯示螢幕。內頁螢幕搭載螢幕下鏡頭2.0（UDC），為消費者打造沉浸的視覺體驗。
•Galaxy Z Fold6 內外螢幕峰值亮度大幅提升至2,600尼特，螢幕顯示更為明亮，不論室內、室外皆可享有良好的可視性。

•機身更輕薄．重量較前代253g減輕至239g，摺疊時厚度較前代 13.4mm減少至12.1mm。
內外側機身採用康寧 Gorilla® Glass Victus® 2． 機身邊框與轉軸外蓋採用堅固的 Armor鋁合金材質，升級擁有 IP48 防塵防水等級認證，輕薄且強化耐用性。
•機身採用全新懸浮設計，上下機身彷彿懸浮般排列，創造視覺輕盈感；並強調鏡頭邊框，凸顯相機的強悍規格。此外，三星電子持續落實永續發展，於產品設計致力融入更多再生材料，並支援長達7代作業系統以及7年安全更新，極致優化裝置的生命週期。

預計將於7月24日於特定市場上市，將推出鹽湖粉、曜星銀、海谷藍三種顏色；RAM 12GB+ ROM 256GB／512GB／1TB版本。 

▼Galaxy ZFold6 後置鏡頭具備三主鏡頭。

▲▼ Samsung Galaxy Z Fold6 、 Flip6 外型；解禁時間 7/10 22：00。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Samsung Galaxy Z Fold6 、 Flip6 外型；解禁時間 7/10 22：00。（圖／記者蘇晟彥攝）

Galaxy Z Flip 6產品特色

• 百變螢幕：封面螢募結合AI技術，輕鬆玩轉個人風格，透過原況效果相片、生成式個人桌布、3D動態互動桌布，打造獨一無二的桌布；亦能在鎖定螢幕上展現即時天氣動畫效果，搭配各式 Wdget 小工具，肆意妝點專屬於自己的封面螢幕、
• 溝通無礙•翻譯溝通在摺疊機形態下變得更加便利。
-對話模式：雙面翻譯窗可於內頁與封面螢幕顯示雙方語言，助力對話更自然流暢。

鏡頭

Galaxy Z Flip6 後置鏡頭升級搭載5,000 萬畫素廣角主鏡頭，能捕捉更多細節並搭載 1,200萬超廣角鏡頭，結合全新物件感知引擎與立體景深攝影，隨手即拍專業級照片•加上AI 運算加持，夜間攝錄影大躍進。內螢幕則搭載 1,000萬畫素鏡頭。
• 當以摺疊型態運用封面螢幕拍照時，全新 FlexCam:AI 智慧變焦功能可辨識人物與背景，於0.6倍至3倍焦段自動調整構圖，不論任何角度美照都信手拈來。
•Galaxy Z Flip6 為社群玩家打造 Galaxy 專屬 Instagram 相機，支援高畫素夜間模式，夜拍效果更佳，分享暗夜中每一個耀眼瞬間。

▲▼ Samsung Galaxy Z Fold6 、 Flip6 外型；解禁時間 7/10 22：00。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Samsung Galaxy Z Fold6 、 Flip6 外型；解禁時間 7/10 22：00。（圖／記者蘇晟彥攝）

Galaxy Z Flip6 搭載高通 Snapdragon 8 Gen3 for Galaxy 處理器，並首度內建 VaporChamber，有效散熱，全面釋放頂尖效能。
• 電池容量由前代3,700mAh 提升至4,000mAh
• 機身結構採用更堅固的雙軌鉸鏈，轉軸強韌度再提升，升級支援IP48 防塵防水認證。內外側機身採用康寧 Gorilla®Glass Victus®2，機身邊框與轉軸外蓋應用 Armor 鋁合金材質•堅實耐用。
Galaxy Z Flip6 封面螢幕搭載3.4吋 Super AMOLED 顯示螢幕、60Hz 畫面更新率，內頁螢幕搭載6.7 吋 Dynamic AMOLED 2X，支援 1-120Hz 畫面更新率與智慧動態調節，並配置 Dolby Atmos 杜比環繞音效雙喇叭。
•機身採用全新懸浮設計．上下機身彷彿懸浮般排列，創造視覺輕盈感；鏡頭框周圍以機身同色系飾邊包覆，展現繽紛活力。此外，三星電子持續落實永續發展，於產品設計致力融入更多再生材料，並支援長達7代作業系統以及7年安全更新，極致優化裝置的生命週期。

預計將於7月24日於特定市場上市，將推出雲海藍、初芽綠、晨曦黃極曜星銀四種顏色；RAM 12GB+ ROM 256GB／512GB／1TB版本。

▲▼ Samsung Galaxy Z Fold6 、 Flip6 外型；解禁時間 7/10 22：00。（圖／記者蘇晟彥攝）

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