蔣萬安宣布辦「奧運英雄時尚派對」　選手8／16將以巨星規格走紅毯

▲台北市長蔣萬安宣布辦奧運英雄派對，屆時奪金好手王齊麟將出席走紅毯。（圖／北市府）

記者柯沛辰／綜合報導

2024巴黎奧運接近尾聲，目前中華隊已確定奪下至少6面獎牌，選手也陸續回國。台北市長蔣萬安7日晚間宣布，下周五（16日）將在信義區香堤大道廣場「巴黎奧運英雄時尚派對」，邀請市民朋友們一起來追星。

蔣萬安表示，今年巴黎奧運，台北市的選手目前已經為中華隊、全臺灣在國際賽場上奪下一金三銅的好成績，如今台灣之光陸續回國，16日信義區香堤大道廣場將舉辦一場盛大的慶祝派對，屆時奧運英雄們將以台灣巨星的規格走紅毯登場。

蔣萬安指出，這次光榮奪牌的王齊麟、吳詩儀、李孟遠、唐嘉鴻，以及所有台北市的選手，無論有沒有奪牌，都是代表臺灣奮戰拚搏，「都是我們的驕傲、我們的英雄！」此外，選手的教練和家人也受邀齊聚一堂，讓奧運星光籠罩臺北。

相較選手們遠赴海外征戰，蔣萬安強調「這一次，沒有時差、不用轉播」，同時也邀請市民朋友們一同來追星，「讓中華隊選手聽見家鄉的喝采、歡呼！」

▲李孟遠射擊摘銅，是射擊史上首面獎牌。（圖／中華奧會提供）

▼「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運體操單槓奪下銅牌 。（圖／中華奧會提供）

▼「拳擊美少女」吳詩儀奪下銅牌。（圖／達志影像／美聯社）