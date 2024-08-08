中華隊奧運奪6獎牌被酸太少　杜承哲曝歷年數據打臉「史上第二高」

▲「麟洋配」李洋、王齊麟奪下台灣代表團本屆首金，完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

2024巴黎奧運接近尾聲，中華隊已確定奪下至少6面獎牌，但有網友質疑獎牌數量比上一屆東京奧運少許多。為此，醫師杜承哲公開歷年數據打臉，也替選手抱不平，因為台灣過去奪牌平均數是2.4面，今年保底6面，已經是史上第二高。

中華隊在本屆巴黎奧運已拿下至少6面獎牌，包括王齊麟與李洋羽球男雙金牌、李孟遠射擊銅牌、陳念琴拳擊銅牌、吳詩儀拳擊銅牌、唐嘉鴻體操銅牌，若再算上已闖進4強的「台灣拳后」林郁婷，至少保底銅牌，一共有6面獎牌。

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杜承哲表示，台灣從1956年來曾參加奧運15次，今年巴黎奧運是第16次，回顧先前15屆，奪牌總數的中位數是「1面」，平均數是「2.4面」獎牌。上一屆東奧是台灣從未有過、完全超乎想像的成績，而今年巴黎奧運目前已保底6面獎牌，已是史上第二高。

杜承哲形容，台灣正在「獎牌衝浪」，經歷選手成就闖上高峰的浪頭，這個浪頭還沒停，「不用因為一點回檔就嚇得屁滾尿流」，何況從「獎牌統計」看不到的，還有游泳到輕艇等許多項目，仍在不斷打破世界排名紀錄，「絕不是有拿牌的選手才值得一個抱抱和羽球館，而是每一位奮戰的人，都是勇者。」

杜承哲認為，雖然奧運這幾年來，競技項目增加很多，但新增的不見得是台灣的強項，也不代表拿下10面、20面獎牌才叫及格，「這種時候，你只要看哪些地方、哪些人還在攻擊莊智淵、攻擊戴資穎、攻擊麟洋『故意奧運才打好』、攻擊台灣獎牌那麼少，你就知道有奇怪的東西混進來了。」