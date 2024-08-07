麵店「麟洋卡賀」宣布漲價惹議！業者發聲：台語是更好的意思

▲有麵店用「麟洋卡賀」宣布漲價，引發爭議。（圖／翻攝自Facebook／阿邊麵食）

記者閔文昱／綜合報導

台灣羽球「黃金男雙」李洋、王齊麟4日在巴黎奧運會上成功衛冕，創下奧運二連霸紀錄，引發全台熱烈歡慶，不過卻有麵店業者以此為契機，以諧音「麟洋卡賀」公告將於8月15日調漲部分商品價格，被網友抨擊「蹭過頭」。對此，業者今（7日）傍晚也做出回應了。

位於高雄市楠梓的「阿邊麵食」今天傍晚在臉書發文指出，老闆對麟洋配兩選手的熱衷不亞於其它人，甚至當天看完賽事，就興奮連夜操筆畫作到凌晨4點，為2人祝賀。至於對「卡賀」的解讀，業者認為該詞為台語「更好」的意思，「但我不知道其他解讀為何？各有其見解。」

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業者強調，對於蹭流量而言，相信近期各大品牌，都有推出相關優惠，只是該店初衷是因為常貼公告，但不常被大家看到，而藉由蹭金牌效益，能被饕客見光，並無任何貶低他人之詞，反其向宣傳，「如果對小店認知的人，常對時事性的議題，作畫作看板宣傳特色，所以小店蹭時事，這是不可否認。」

業者最後也說，台灣奧運拿金牌，都是台灣人的驕傲，對於該店漲價蹭文一題不足為談，「小店反向宣傳小插曲，可當笑話看看帶過，但對於有些無法認同者，彼此也同理心相待，謝謝各位指教。佔用到資源，銘心感謝。」