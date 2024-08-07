爆被趕出選手村！辣妹泳將槓上奧會　脫口喊「更想代表美國參賽」

▲ 阿隆索出賽前就是網路紅人。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴拉圭20歲游泳女神阿隆索（Luana Alonso）傳出因行為不當被逐出選手村，但她本人澄清「沒被趕出任何地方」，和代表團各說各話。如今外媒挖出她早在奧運前就槓上奧委會，出面批評奧委會對待運動員的方式，甚至脫口稱比起祖國，她更想代表美國出賽。

巴拉圭媒體HOY披露，阿隆索出戰奧運前曾在IG開直播坦言，「我更想代表美國參賽」，因為她目前在美國就讀大學，預賽出局宣布退役後，目前也已飛回美國。

▲▼ 阿隆索預賽出局，賽後宣布退役。（圖／翻攝自IG）

阿隆索透過俗稱「外卡」的通用名額（Universality Place）取得代表巴拉圭出戰女子100公尺蝶泳的資格，但她先前在直播中指控巴拉圭奧委會（COP），「他們威脅我，揚言要發表聲明說我要退出」，「他們想羞辱我，還說我退出沒什麼大不了的，說得好像從來沒有巴拉圭女性在奧運取得成就一樣。」

她直言，自己更想代表美國參賽，因為她和國家隊其他隊友及官員相處並不融洽，更抨擊官員不支持也不信任選手，「代表巴拉圭參賽不是件快樂的事，如果讓我來決定，我會回到學校。」

巴拉圭奧委會主席培瑞斯（Camilo Perez）當時則反嗆，阿隆索的成績根本進不了美國代表隊，「美國沒有通用名額，她是以巴拉圭人的身分才來到這裡。如果想代表美國參賽，她得更認真訓練，成績必須進步很多。」

▼ 阿隆索澄清自己並未被趕出選手村。（圖／翻攝自IG）

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