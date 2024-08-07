　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

爆被趕出選手村！辣妹泳將槓上奧會　脫口喊「更想代表美國參賽」

▲▼ 巴拉圭20歲游泳女神阿隆索（Luana Alonso）。（圖／翻攝自IG）

▲ 阿隆索出賽前就是網路紅人。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴拉圭20歲游泳女神阿隆索（Luana Alonso）傳出因行為不當被逐出選手村，但她本人澄清「沒被趕出任何地方」，和代表團各說各話。如今外媒挖出她早在奧運前就槓上奧委會，出面批評奧委會對待運動員的方式，甚至脫口稱比起祖國，她更想代表美國出賽。

巴拉圭媒體HOY披露，阿隆索出戰奧運前曾在IG開直播坦言，「我更想代表美國參賽」，因為她目前在美國就讀大學，預賽出局宣布退役後，目前也已飛回美國。

▲▼ 巴拉圭20歲游泳女神阿隆索（Luana Alonso）。（圖／翻攝自IG）

▲▼  阿隆索預賽出局，賽後宣布退役。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 巴拉圭20歲游泳女神阿隆索（Luana Alonso）。（圖／翻攝自IG）

阿隆索透過俗稱「外卡」的通用名額（Universality Place）取得代表巴拉圭出戰女子100公尺蝶泳的資格，但她先前在直播中指控巴拉圭奧委會（COP），「他們威脅我，揚言要發表聲明說我要退出」，「他們想羞辱我，還說我退出沒什麼大不了的，說得好像從來沒有巴拉圭女性在奧運取得成就一樣。」

她直言，自己更想代表美國參賽，因為她和國家隊其他隊友及官員相處並不融洽，更抨擊官員不支持也不信任選手，「代表巴拉圭參賽不是件快樂的事，如果讓我來決定，我會回到學校。」

巴拉圭奧委會主席培瑞斯（Camilo Perez）當時則反嗆，阿隆索的成績根本進不了美國代表隊，「美國沒有通用名額，她是以巴拉圭人的身分才來到這裡。如果想代表美國參賽，她得更認真訓練，成績必須進步很多。」

▼ 阿隆索澄清自己並未被趕出選手村。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 巴拉圭20歲游泳女神阿隆索（Luana Alonso）。（圖／翻攝自IG）

►辣妹泳將退役後爽玩「爆被踢出選手村」　本人發文回應了！
►落淚宣布退役！辣妹泳將偷溜「爽玩迪士尼」　慘被趕出選手村
►巴拉圭20歲游泳女神奧運宣布退役哭了　未來動向曝光

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
星宇航空申請上市　證交所准了
陳詩媛放閃遭人身攻擊！王齊麟哭臉嘆「真的沒必要」　千人聲援
午後雷雨還會更大　「瑪莉亞」颱風生成倒數！路徑往北衝
吳宗憲砲轟公視「不播奧運竟播王建民」！電視台反擊發聲
鄭伊健無預警現身西門町街頭！
快訊／輕艇賴冠傑1000米預賽分組第4　稍晚複賽拚晉級機會
爆被趕出選手村！辣妹泳將槓上奧會　脫口喊「更想代表美國參賽」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

主張修改冒犯君主罪　泰國前進黨遭憲法法庭裁定解散

爆被趕出選手村！辣妹泳將槓上奧會　脫口喊「更想代表美國參賽」

韓羽協「和安洗瑩沒衝突」　黑歷史被挖！干預選拔、選手搭經濟艙

韓國在奧運丟臉！網揭長輩團「干擾比賽」惡行　外國人怒喊Shut up

峇里島瀑布前和女友自拍　欄杆突垮掉！男狂墜25公尺喪命

2台男在日本扮警詐騙8旬老婦　得手市值約800萬日圓金條

選手與林郁婷同遇性別爭議　阿爾及利亞護航！發文嗆爆國際拳總

黎巴嫩上空音爆！以色列戰機低空飛過「肉眼可見」　民眾恐慌奔逃

72歲東京都知事開球腳滑！慘「撕裂性骨折」　至少2個月才會好

慘遭詛咒的北韓人！「生小孩沒肛門」竟成真　核爆場居民罹怪病慘死

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

IBA仍沒拿出林郁婷檢測結果　稱台灣拳協「要他們別講太細」

國際奧會重申林郁婷符合資格　IBA記者會跳針拿不出證據

歌迷衝上台遭抬走！劉德華「暫停演出」急關心#星光雲REELS

天兵女傘掛手上說「沒拿」　男友傻眼狂給提示超爆笑

克服轉大人 17歲全紅嬋再奪金｜20240806 ET午間新聞

主張修改冒犯君主罪　泰國前進黨遭憲法法庭裁定解散

爆被趕出選手村！辣妹泳將槓上奧會　脫口喊「更想代表美國參賽」

韓羽協「和安洗瑩沒衝突」　黑歷史被挖！干預選拔、選手搭經濟艙

韓國在奧運丟臉！網揭長輩團「干擾比賽」惡行　外國人怒喊Shut up

峇里島瀑布前和女友自拍　欄杆突垮掉！男狂墜25公尺喪命

2台男在日本扮警詐騙8旬老婦　得手市值約800萬日圓金條

選手與林郁婷同遇性別爭議　阿爾及利亞護航！發文嗆爆國際拳總

黎巴嫩上空音爆！以色列戰機低空飛過「肉眼可見」　民眾恐慌奔逃

72歲東京都知事開球腳滑！慘「撕裂性骨折」　至少2個月才會好

慘遭詛咒的北韓人！「生小孩沒肛門」竟成真　核爆場居民罹怪病慘死

成語蕎遭爆翻臉詩亞首發聲！　26字黑底文曝無奈：荒謬

國台辦設「台獨頑固分子」專欄　民眾黨嚴厲譴責：文攻武嚇破壞兩岸和平

一直打嗝小心！醫：恐和6癌症有關　男肚裡「全都是腫瘤」

球來就打！東森盃兩岸少棒全明星賽「對手變隊友」默契絕佳

星宇航空申請上市　證交所准了

主張修改冒犯君主罪　泰國前進黨遭憲法法庭裁定解散

正德上半年獲利倍增　下半年兩艘新船添獲利

女友放閃遭人身攻擊！王齊麟哭臉嘆「真的沒必要」　千人心疼聲援

新竹驚見山豬逛大街！警遭攻擊左腿縫6針　飼主鐵棒驅趕打死牠

味全龍主力禁賽利空　拿莫．伊漾：想盡辦法發揮

國際熱門新聞

奧運摺疊機「全新未拆」二手拍賣　現賺8萬

準颱風瑪莉亞直直向北衝！日氣象廳路徑曝

人妻「嘴裡塞炸彈」睡夢中遭炸死　24歲女兒：兇手就是我爸

二手店挖寶　女買到200年前黃金手環

日羽球女神舊照曝！網揪志田千陽「臉上動手腳」

屋頂自拍觸電　少女斷頭墜地慘死

GG卡桿出局！　法選手爆紅後首發文自嘲

林昀儒拿下張本！日網友：打開無雙狀態

死前必去「日本5大景點」！擠掉富士山

前後都是臉！法國隊「人臉泳帽」超驚人

英國爆發13年最大暴動！多國發出旅遊警示

法選手「GG卡桿」爆紅　色情平台：來拍片吧

台灣珍奶徽章紅了　波多黎各選手跪求

爆被踢出選手村！　辣妹泳將槓上奧會

更多熱門

相關新聞

韓羽協黑歷史被挖　干預選拔、選手搭經濟艙

韓羽協黑歷史被挖　干預選拔、選手搭經濟艙

南韓世界球后安洗瑩在2024巴黎奧運羽球女單摘金後，怒批南韓羽球協會的疏失與不公平對待，引起軒然大波，而羽協的黑歷史也被挖出。對此，南韓體育部也將介入調查安洗瑩指控的事實；南韓羽協主席金澤奎 （音譯）則稱，安洗瑩及羽協間未有衝突。不過因安洗瑩的發言也讓羽協的黑歷史再次被挖出。

韓國在奧運丟臉！網揭長輩團「干擾比賽」惡行

韓國在奧運丟臉！網揭長輩團「干擾比賽」惡行

帶獎牌遊劍湖山　超值優惠到8月底

帶獎牌遊劍湖山　超值優惠到8月底

中國田徑女神吳艷妮跨欄預賽登場 落死亡之組排第6保底復活賽

中國田徑女神吳艷妮跨欄預賽登場 落死亡之組排第6保底復活賽

「有台灣選手遭到謠言攻擊」　賴清德：要成為每位台灣英雄最堅強後盾

「有台灣選手遭到謠言攻擊」　賴清德：要成為每位台灣英雄最堅強後盾

關鍵字：

游泳奧運阿隆索巴拉圭退役2024奧運游泳2024奧運國際

讀者迴響

熱門新聞

陳詩媛接機被酸高調！王齊麟17字護愛反擊超Man

瑪莉亞颱風估晚間生成　今雨最多「下最大」地區曝

J.K.羅琳轟林郁婷「漫威男星怒開罵」！轟：不喜歡她

中華隊回家　機長暖心廣播惹哭台灣人

67歲父「雙腿夾頸」！冷眼看男嬰痛苦騰空掙扎

陳怡叡曾爆熱戀王齊麟！開保時捷新車「多次甜蜜接送」

全紅嬋教練包包塞烏龜！幫揹上車畫面曝

開箱李洋千萬新家　自曝：9成時間與女友在這裡

黑澀會美眉賣假包！「代購年撈千萬」遭通緝

快訊／熱帶低壓生成！估將增強為5號颱風瑪莉亞　最新路徑曝

奧運摺疊機「全新未拆」二手拍賣　現賺8萬

台旅客梳子收服奈良鹿　排隊梳頭

林昀儒「賽後尷尬瞬間」被超多人看到！粉絲融化了

全紅嬋第一跳再現全裁判10分！現場下娃娃雨

超閃！王齊麟一見女友陳詩媛先牽手

更多

最夯影音

更多

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面