正妹法務助理陪上司出差　旅館休息「只有1張床」慘遭揉胸強吻

▲正妹OL遭主管伸出狼爪猥褻。（圖／達志示意圖）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名擔任法務助理的正妹OL，2022年7月間與主管到高雄出差，結果主管提議到旅館休息，OL以為開兩間房於是同意，後來才發現主管只開了一間房，而且一進了房間，主管就對正妹OL強吻、上下其手，所幸當時公司同事打電話給OL，主管才停手，而OL也趕緊通知親戚到旅館來接她，才逃出狼爪。OL事後崩潰提告，法院審理後，依強制猥褻罪判主管徒刑1年。

判決指出，正妹OL是2022年7月間，陪主管到高雄出差，準備點交房子，兩人在等待搬家公司的期間，主管提議兩人先到旅館房間休息，OL一開始以為主管訂了兩間房，不疑有他跟著主管到旅館，才發現主管只訂了一間房。

OL原本想要離開，但又怕主管生氣，所以跟進了房間，主管一進房先讓OL坐在床上休息，隨即露出真面目撲倒OL，揉胸強吻，OL想推又推不開，所幸此時公司打電話給OL，主管才停手。

OL這時想離開，主管又保證不會亂來，OL只好暫時隱忍，沒想到主管這次變本加厲，又壓住OL磨蹭下體，讓OL驚慌失色，這時社區管委會剛好又打電話給主管，主管被迫離開旅館去處理事務，OL趕緊趁隙打給親人，趕快來接她，逃離旅館。

正妹OL事後崩潰向親人、同事哭訴，也報警提告，法院審理時，主管辯稱的確有吻了OL，但都是OL主動，但法官根據OL親人和同事的證詞，加上醫院的驗傷報告，證明OL的胸部有被侵害的瘀傷，頸部、胸部也採集到主管的DNA，且事後出現創傷壓力症候群等相關證據，認定主管犯行明確，審理後依強制猥褻罪判處他徒刑1年，全案還可上訴。