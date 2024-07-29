機車壞了！老公載女同事上班「卻刪掉紀錄」　一票搖頭：很誇張

▲原PO發現老公開車載女同事。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些女生認為，副駕駛座只有女友、老婆才可以坐！近日有網友發文表示，老公的女同事明明知道她的存在，卻還打電話要她老公載自己去上班，是她太敏感嗎？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「有人能順接受順路載女同事上班嗎」為標題發文，提到老公的女同事明明知道她的存在，結果卻因自己機車發不動，就打電話叫她老公開車載。老公其實沒有特別提起此事，甚至還把兩人的通話紀錄刪除，後來是原PO覺得怪怪的，看了監視器（應為行車記錄器）才知道。

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原PO從監視器（應為行車記錄器）發現，老公載女同事時，不但讓對方坐在副駕駛座上，兩人還有說有笑買早餐。事後她詢問老公，對方則說女同事已經有男友，不解她在擔心什麼，因此她就想知道，是不是她自己懷孕了才比較敏感？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這種女生真的有問題！有人可以分析這種綠茶是什麼想法嗎」、「明明就有計程車跟捷運」、「機車發不動，有大眾運輸或計程車啊，為什麼要找你老公」。

除了女方，也有網友認為男方有問題，「你老公可以選擇拒絕，但他沒有」、「如果臨時狀況幫忙一下還好，但都已經到心虛刪紀錄了，很誇張吧」、「為了外人跟自己老婆吵架，就是有問題啊」、「你老公超糟糕！避嫌都不會，這真的不用留了」。還有網友直言，「有另一半都最好是告知一下吧，能省去很多不必要的誤會 」。

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