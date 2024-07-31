女神級Coser偷吃男歌手！他完事嗆綠帽夫：你老婆開房我都沒睡她

▲一名女Coser接商演活動，結果與新加坡籍的黎姓歌手發展出婚外情。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

一名人妻小庭（化名）先前因為接了Coser商演活動，認識新加坡籍的黎姓商演歌手，雙方竟發展出婚外情關係，甚至公開貼文嗆聲「你女神『你老婆』求我上她我都沒」、「你老婆來開房我都沒睡她你應該每天感謝神」，氣得小庭的丈夫一狀告上法院。台中地院審理後，判黎男須賠30萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小庭與丈夫阿德（化名）2014年結婚，婚姻生活幸福美滿，不過她2023年1月接了Coser商演活動，在活動中認識了黎男。

由於小庭長相美艷、身材火辣，黎男認識以後，隨即展開猛烈追求。小庭最終抵擋不住黎男的攻勢，與對方發展出婚外情，不但會透過通訊軟體傳情，更是相約到台中某旅館發生性行為。

除此以外，黎男更是在見面時向小庭求婚，並且傳訊發送「嫁給我」、「I love you」等話語。不過這段不倫戀十分短命，只維持了大約一個月就分手。

▲一名女Coser接商演活動，結果與新加坡籍的黎姓歌手發展出婚外情。（示意圖／123RF）



黎男疑似心有不甘，2023年年底透過臉書，發布大量訊息詆毀小庭，更是對阿德嗆聲，「你女神『你老婆』求我上她我都沒。我人還不夠好」、「有頭腦的人看看她老公再看看我。就明白為什麼她根本不愛她老公一直要來找我了吧」、「你老婆來開房我都沒睡她你應該每天感謝神。」

阿德得知被戴綠帽，氣得將黎男一狀告上法院。黎男則對此辯稱，自己是活動歌手，當時與小庭同個團體，是小庭主動找他聊天、並且傳送裸露的照片。

黎男稱，他屢次拒絕小庭，對方卻表示「家裡是黑道，什麼壞事都做過了」，讓他深感害怕，且後續還有合作，為了避免尷尬，所以才繼續聊天。雖然他知道不該與小庭曖昧，但當時小庭情緒不穩，他為了迎合對方，才會發送「嫁給我」、「I love you」等訊息，更是堅稱2人只有曖昧、沒有交往，更無發生性行為。

不過，小庭對此證稱，確實有跟黎男交往、也有發生性行為，並且拍攝照片、傳訊息討論性行為的感想等等。台中地院法官審理後，不採信黎男的說法。

台中地院法官審酌阿德、黎男的經濟、社會地位等情況後，判黎男侵害配偶權及名譽權，分別需要賠償25萬元、5萬元，全案仍可上訴。