排隊買午餐！他驚見「一排生死交界」　全場怒噴：抓交替

▲民眾冒著生命危險，站在路中央排隊買午餐。（圖／翻攝路上觀察學院）



網搜小組／劉維榛報導

台人就愛排隊吃美食，但可能會危及生命可就不好了！一名網友PO出一張照片，可見民眾站在陰影處排隊買便當，但腳下卻是馬路正中央，讓原PO看傻直呼「七月快到了的既視感！」文章引發網友也搖頭驚喊，「一排抓交替的」、「站路中間...是排隊要投胎嗎？」「明暗光差那麼嚴重，等撞上了才知道了！」

一名網友在臉書《路上觀察學院》貼出一張行車紀錄器截圖，可見民眾井然有序正在排隊，由於當時中午豔陽高照，大家都躲在陰影處躲避太陽強光，但仔細一看，大家居然是站在馬路正中央。

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照片可見，上方的高架橋正好擋住陽光，因此2/3馬路空間都在陰影下，而排買的民眾不想曬太陽，因此都照著前方人潮排在馬路上。這危險一幕讓原PO則傻眼直呼「七月快到了的既視感！」

文章曝光後，引來全場大罵，「為啥要站在馬路上？亮暗交界處對駕駛人是不容易看清楚和判斷物體的位置，哪天被撞死都不奇怪」、「撞到算誰的問題？」「有個東西叫陽傘」、「差點以為自己有陰陽眼了」、「好危險」、「一排抓交替的」、「站路中間...是排隊要投胎嗎」、「保齡球瓶」、「太扯了吧！這不叭說不過去，真的很多進隧道的就停在隧道口不出去，自以為後方來車會注意到真的拜託，明暗光差那麼嚴重，等撞上了才知道了！這些人真的是沒被撞過」。

也有網友眼尖指出，「這家生意超級好」、「這裡看起來好像新竹哦」、「這家真的很好吃」、「新竹武陵路嗎？買燒臘飯」。