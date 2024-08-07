傳承無形文資　七娘媽生逗陣做十六歲！

▲2024年8月10日，適逢農曆七夕暨七娘媽誕辰之日，而「七娘媽生，做十六歲」為台南市傳承已久的民俗，更是府城家庭多個世代的集體記憶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年8月10日，適逢農曆七夕暨七娘媽誕辰之日，而「七娘媽生，做十六歲」為台南市傳承已久的民俗，更是府城家庭多個世代的集體記憶，此成年禮儀式不僅體現長輩對子女成長的期盼與歡喜，也建立起青少年在此階段，對於自身、家庭及群體應盡責任的認知。

為推廣此具地方特色及社會意義的傳統生命禮俗，台南市文資處鼓勵屆滿十六歲的青少年參與做十六歲的活動，一同體驗成長的喜悅，感受府城傳承至今的傳統文化。

台南做十六歲習俗和七娘媽民間信仰有關連，因傳說中幼兒在十六歲之前需受七娘媽保護，當家中有子女屆滿十六歲時，便於七夕當天，即七娘媽誕辰之日於家中門口擺設七娘媽亭、胭脂水粉與各樣祭品，酬謝七娘媽保護子女平安長大。同時，外祖母也會準備給外孫「從頭到腳」的成年禮物，七夕當天在鼓吹隊伍的引導下送至青少年家中，以祝賀其成年。祭拜禮過後，則舉行「出鳥母宮」儀式，即由父母擎起七娘媽亭讓子女俯身穿越，象徵青少年已成長且能獨當一面。

最後，將七娘媽亭火化，並分贈粿品紅龜給親朋好友與左鄰右舍，分享喜悅。另外，做十六歲的傳統也與台南五條港地區息息相關，因舊時當地河港碼頭裝卸搬運的勞工不乏有未滿十六歲的童工，故當地工人家中子女若屆滿十六歲時，便舉行隆重的儀式邀請工頭及親朋歡慶，宣告孩子已長大成人，可領取大人的全薪！

隨著社會結構與經濟模式的改變，如今台南做十六歲儀式已多由廟宇或宗祠代為準備祭品及舉行，如開隆宮、臨水夫人媽廟、台灣臨濮堂施姓大宗祠、安平開台天后宮等，以團體的方式進行成年禮儀式。但近年來，此民俗文化重獲重視，有不少市民家庭也響應及承襲古禮，回歸舊時在家做十六歲的傳統。在傳統禮俗文化逐漸式微的現代社會中，無論是參與廟宇宗祠，抑或是家中所舉辦的做十六歲儀式，透過長輩的關懷與祝福，都能使子女在十六歲的七夕留下難忘的成長回憶。