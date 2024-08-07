快訊／「輔大戰神」酒駕代價出爐　拒簽酒測開庭全認了

▲前璞園球星袁加樂遭查獲酒駕，檢察官偵辦後給予緩起訴處分。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

被譽為「輔大戰神」的SBL前璞園隊球員袁加樂，7月間因唱歌喝酒後開車跨越雙黃線，被警方攔查發現酒駕，酒測值達0.7mg/L，袁當場消極不配合，拒簽酒測單，經移送台北地檢署後，坦承酒駕犯行，檢察官7日偵查終結，依公共危險罪處分袁加樂緩起訴，處分期間1年，代價是繳庫8萬元。

7月27日凌晨4時許，袁男和友人唱完KTV後駕車搭載周姓女友人離去，被大安分局巡邏員警發現，違規跨越雙黃線，上前盤查後發現袁全身散發酒氣，告知須酒測，袁卻消極不配合。

▲袁加樂曾加入SBL璞園球隊，被譽為「輔大戰神」、「最強一般生」。（資料照／璞園提供）

經警方告誡拒絕酒測的相關罰責，袁才配合接受酒測，結果酒測值高達0.7毫克，袁還表示自己「只喝一杯」，不願在酒測單簽名，仍被依公共危險罪現行犯移送，檢察官偵訊時，袁坦承犯行，獲得無保飭回。

29歲的袁加樂身高僅170公分，高中僅參加過籃球社，並以一般生就讀輔大統資系，從未接受過正規訓練，卻在富邦舉辦的系際盃中，繳出單場57分、場均56.4命中率的超狂成績，被譽為「輔大戰神」、「最強一般生」，曾在2021年10月以自由球員身分加盟SBL璞園建築，目前為業餘教練。

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