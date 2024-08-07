　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／「輔大戰神」酒駕代價出爐　拒簽酒測開庭全認了

▲SBL前璞園球星袁加樂酒駕遭送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲前璞園球星袁加樂遭查獲酒駕，檢察官偵辦後給予緩起訴處分。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

被譽為「輔大戰神」的SBL前璞園隊球員袁加樂，7月間因唱歌喝酒後開車跨越雙黃線，被警方攔查發現酒駕，酒測值達0.7mg/L，袁當場消極不配合，拒簽酒測單，經移送台北地檢署後，坦承酒駕犯行，檢察官7日偵查終結，依公共危險罪處分袁加樂緩起訴，處分期間1年，代價是繳庫8萬元。

7月27日凌晨4時許，袁男和友人唱完KTV後駕車搭載周姓女友人離去，被大安分局巡邏員警發現，違規跨越雙黃線，上前盤查後發現袁全身散發酒氣，告知須酒測，袁卻消極不配合。

▲「輔大戰神」袁加樂加盟璞園。（圖／璞園提供）

▲袁加樂曾加入SBL璞園球隊，被譽為「輔大戰神」、「最強一般生」。（資料照／璞園提供）

經警方告誡拒絕酒測的相關罰責，袁才配合接受酒測，結果酒測值高達0.7毫克，袁還表示自己「只喝一杯」，不願在酒測單簽名，仍被依公共危險罪現行犯移送，檢察官偵訊時，袁坦承犯行，獲得無保飭回。

29歲的袁加樂身高僅170公分，高中僅參加過籃球社，並以一般生就讀輔大統資系，從未接受過正規訓練，卻在富邦舉辦的系際盃中，繳出單場57分、場均56.4命中率的超狂成績，被譽為「輔大戰神」、「最強一般生」，曾在2021年10月以自由球員身分加盟SBL璞園建築，目前為業餘教練。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
快訊／叼菸惡男遭潑油燒死！　女友殺人罪起訴
中華隊第5面獎牌！國光獎金已發出8740萬元　名單一次看
戴資穎曝跟李洋「暢聊」內容　合照被讚少女...她笑了
麵店慶奪金「麟洋卡賀，你娘卡賀」漲價！兩派戰翻：蹭得莫名
獨／藍咬綠訪美跟大麻商吃飯　餐敘照曝光「全是大咖美政要」
珍奶徽章喊破7400元！　曹家宜驚「萬人求要」：怎麼辦
李洋曬合照「戴資穎美翻」　自拍神技被讚爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／叼菸惡男撞死工程師！反遭潑油燒死　狠女友殺人罪起訴

海量鹹濕對話曝　人妻出軌演《神鵰俠侶》狂喊：過兒！很舒服

男遊大雪山返程突呼吸困難　妻緊急求救！警開道火速送醫

不只87！97%駕駛人路口未停車再開　1年釀200死2.5萬人受傷

士檢出重拳！兄弟檔拿假文件「狂收500噸垃圾」　爽撈百萬被抓了

擱淺意外成熱門景點…維多利亞號遭「塗鴉4字」！廠商圍籬圍起來了

颱風稻草堆積釀禍！彰化秀水離奇火燒車　1大1小緊急逃生

正妹法務助理陪上司出差　旅館休息「只有1張床」慘遭揉胸強吻

詐團假冒「野村證券+賴老師」　高雄婦痛失1億！警拘提約談27人

暱稱「超級100噸」性能大躍進　東部海域首艘新型巡防艇服役　

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

IBA仍沒拿出林郁婷檢測結果　稱台灣拳協「要他們別講太細」

國際奧會重申林郁婷符合資格　IBA記者會跳針拿不出證據

天兵女傘掛手上說「沒拿」　男友傻眼狂給提示超爆笑

克服轉大人 17歲全紅嬋再奪金｜20240806 ET午間新聞

全紅嬋比賽前一天還在買烏龜盲盒

快訊／叼菸惡男撞死工程師！反遭潑油燒死　狠女友殺人罪起訴

海量鹹濕對話曝　人妻出軌演《神鵰俠侶》狂喊：過兒！很舒服

男遊大雪山返程突呼吸困難　妻緊急求救！警開道火速送醫

不只87！97%駕駛人路口未停車再開　1年釀200死2.5萬人受傷

士檢出重拳！兄弟檔拿假文件「狂收500噸垃圾」　爽撈百萬被抓了

擱淺意外成熱門景點…維多利亞號遭「塗鴉4字」！廠商圍籬圍起來了

颱風稻草堆積釀禍！彰化秀水離奇火燒車　1大1小緊急逃生

正妹法務助理陪上司出差　旅館休息「只有1張床」慘遭揉胸強吻

詐團假冒「野村證券+賴老師」　高雄婦痛失1億！警拘提約談27人

暱稱「超級100噸」性能大躍進　東部海域首艘新型巡防艇服役　

德國河濱飯店倒塌1死8受困　一樓嚴重受損

快訊／叼菸惡男撞死工程師！反遭潑油燒死　狠女友殺人罪起訴

快訊／大雷雨往南轟2縣市　最新警戒區出爐

關山親水公園同樂會　爸爸們開心表示「終於被重視」

科技預算將提升14.9%　卓榮泰：台灣要成為AI運用輸出國

陳念琴奪銅！中華代表團第5面獎牌入袋　國光獎金已發出8740萬元

「有台灣選手遭到謠言攻擊」　賴清德：要成為每位台灣英雄最堅強後盾

新竹凶宅「住1天1萬」徵勇者　民俗專家警告：恐得不償失

2024台中國際踩舞嘉年華登場　國內外舞團將齊聚豐原

IKKA上半年EPS 3.3元「年增4.74倍」　全年獲利挑戰歷史新高

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

社會熱門新聞

67歲父「雙腿夾頸」！冷眼看男嬰痛苦騰空掙扎

護理師鬼母性侵12歲兒　逼聞小屁股肛門味

快訊／台南某幼兒園火警！園方緊急疏散幼童

快訊／十連霸議員今入監！雙手上銬畫面曝光

快訊／國1火燒車！　紫爆回堵8公里

獨／校長群組傳寶貝換姿勢　國中師姊弟告性騷都贏了

即／桃園11歲女童找到了！警局團圓

獨／大牙被威脅開三槍　慶記男落網曝內幕

22歲役男報到當天睡過頭　乾脆回家下場慘了

151林彥君年收千萬涉逃稅　夫妻醜聞連爆回應了

17歲少女失蹤6天！台東警找人撲空　連男網友也落跑

即／檜意森活村鳳梨酥名店火警！整間差點燒光

每月起薪5萬？他上工1次下場關2年

土地鑑界撕破臉！地主武士刀砍鄰

更多熱門

相關新聞

獨／前職籃球隊助理轉行賣車　私吞316萬判囚

獨／前職籃球隊助理轉行賣車　私吞316萬判囚

真會騙！時任職籃經理的劉又禕離開體育圈後，轉行當起國產車銷售業務。孰料，他先後私吞4名客戶款項316萬餘元，甚至以「拿錢給媽媽」及「成立律師事務所」等藉口，誆騙其黃姓女友81萬元。劉男挨告後，坦承犯行，士林地院考量他未與被害人達成和解，依業務侵占、詐欺取財罪，應執行有期徒刑2年。

即／前SBL球星輔大戰神酒駕被逮！檢方訊後飭回

即／前SBL球星輔大戰神酒駕被逮！檢方訊後飭回

即／瓊斯盃美國隊球員酒駕　交保6萬換解除境管

即／瓊斯盃美國隊球員酒駕　交保6萬換解除境管

SBL前球星酒駕被捕畫面曝！耍賴喊：我才喝1杯

SBL前球星酒駕被捕畫面曝！耍賴喊：我才喝1杯

即／SBL前璞園球星酒駕被逮！

即／SBL前璞園球星酒駕被逮！

關鍵字：

酒駕公共危險袁加樂職籃球員酒測緩起訴

讀者迴響

熱門新聞

陳詩媛接機被酸高調！王齊麟17字護愛反擊超Man

瑪莉亞颱風估晚間生成　今雨最多「下最大」地區曝

J.K.羅琳轟林郁婷「漫威男星怒開罵」！轟：不喜歡她

中華隊回家　機長暖心廣播惹哭台灣人

陳怡叡曾爆熱戀王齊麟！開保時捷新車「多次甜蜜接送」

全紅嬋教練包包塞烏龜！幫揹上車畫面曝

黑澀會美眉賣假包！「代購年撈千萬」遭通緝

快訊／熱帶低壓生成！估將增強為5號颱風瑪莉亞　最新路徑曝

67歲父「雙腿夾頸」！冷眼看男嬰痛苦騰空掙扎

台旅客梳子收服奈良鹿　排隊梳頭

全紅嬋第一跳再現全裁判10分！現場下娃娃雨

超閃！王齊麟一見女友陳詩媛先牽手

奧運摺疊機「全新未拆」二手拍賣　現賺8萬

全紅嬋奪金哭了！激動擁抱教練、陳芋汐

林昀儒「賽後尷尬瞬間」被超多人看到！粉絲融化了

更多

最夯影音

更多

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面