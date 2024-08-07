港記者高姿態訪問全紅嬋惹議　網深扒：是跳水金牌前輩

記者魏有德／綜合報導

全紅嬋在巴黎奧運女子10公尺跳台跳水衛冕金牌，賽後陸續接受記者採訪，分享比賽時的心情。不過，一名香港TVB記者在採訪時，一連三個「尖銳」的問題，不僅讓全紅嬋滿臉疑惑，回答時支支吾吾，也讓電視機前的觀眾看傻了眼，最後甚至在還未得到全紅嬋允許的情況下「主動」摸了一下金牌，讓不少「全粉」看了十分氣憤。

▲前奧運跳水冠軍何沖代表TVB訪問全紅嬋。（圖／翻攝TVBYT，下同）

訪問影片被不少大陸網友貼在社群媒體上，有人深扒這名記者的身份才知曉，原來是大陸跳水界的「前輩」何沖，他也是全紅嬋同鄉，來自廣東湛江的前跳水隊大師兄，曾經拿過北京奧運的男子3公尺跳板跳水金牌。因此，他在訪問全紅嬋和陳芋汐時，明顯感覺得出來十分熟識，兩人對何沖也是保持著十分尊敬的態度。

然而，何沖在訪問全紅嬋時，無意中流露出的「前輩」態度，卻犯了眾怒。何沖問全紅嬋，「我覺得今天是一場激烈的比賽，但絕對不是一場精彩的比賽，妳怎麼看？」

一時之間，全紅嬋先是不知該如何回答，整理了一下思緒才勉強擠出了一個字，「是！」她整理了一下思緒稱，「自己表現不夠好，除了一組（10分），四個動作都沒有很完美，其實可以做得更好。」

何沖緊接著問，「從第二跳開始就會出現一些小失誤，有沒有小失誤會影響妳的心態，害怕沒能拿到這個金牌？」

對此，全紅嬋很直接的回應稱，「我不害怕，因為有她（陳芋汐）！」這時也可以感覺得出全紅嬋和陳芋汐兩人雖是競爭關係，也是互相扶持信賴的好隊友。

何沖最後提問，「想不想跟四年前（東京奧運出道）的自己說些什麼？」這時，全紅嬋露出天真直接的個性反問，「四年前？不是三年前嗎？」沒想到，何沖竟然回答，「大家會覺得是四年前。」讓不少看到影片的觀眾覺得傻眼。

更誇張的是，訪問到最後，全紅嬋用粵語問好完，何沖便直接跟全紅嬋說，「（金牌）給我拿捏一下！」說完便直接動手去拿，讓不少網友紛紛留言批評，「即使你是師兄，也要徵詢人家的意思啊！」；「隨便上手很沒有禮貌」。

