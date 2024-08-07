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大陸 大陸焦點 特派現場

全紅嬋奪金！哥哥賽後幫收娃娃…哭喊：回家做白切雞給妹妹吃

記者廖翊慈／綜合報導

中國17歲跳水小將全紅嬋6日晚間在巴黎奧運女子單人跳水10公尺台決賽中，以425.60分的高分奪下金牌，成功衛冕，好搭檔陳芋汐以420.70獲得第二名。全紅嬋的哥哥全進華也驚喜現身觀眾席，並哭喊著「回老家要殺雞做白切雞給妹妹吃。」

▲▼全紅嬋女子單人跳水10公尺台決賽奪金。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋奪下金牌，陳芋汐拿下第二名。（圖／路透）

▲▼中國「夢之隊」絕代雙驕，全紅嬋奧運女子10公尺跳水奪金，激動擁抱隊友陳芋汐。（圖／路透）

綜合陸媒報導，全進華穿著正式的西裝，到奧運現場為妹妹加油打氣，可見對該場比賽有多重視。他在賽後受訪表示，「自己是偷偷來的，怕會給妹妹壓力，所以不敢跟她說，看到她奪金之後，真的非常興奮、驕傲，她這一路走來真的是太不容易了。」

▲▼全紅嬋哥哥全進華到場邊加油。（圖／翻攝自微博）

▲全紅嬋哥哥全進華到場邊加油，讓全紅嬋又驚又喜。（圖／翻攝自微博）

全進華還表示，幫全紅嬋收著，此前在場邊收到粉絲給的娃娃，「我先幫她收著，等等給她。」他被問到如何獎勵妹妹時說道，「先帶她玩個夠吧，然後回老家吃遍一些雞啊、鴨啊，畢竟她兩年多沒回家了。」

全紅嬋在接受採訪時表示，看到哥哥能來現場，感覺很不可思議，「因為我們一家都沒出過國，出過省的也就我和我哥了，我覺得他出國了也很不可思議。」

全紅嬋還說道，「這是他第一次看到我比賽的時候哭，然後我也是第一次見到他哭，不對，第二次，我覺得他平時也很關心我，我給他發信息的時候基本上都是秒回，我想要什麼的時候，他都能盡最大全力去滿足我。」

▲▼全紅嬋女子單人跳水10公尺台決賽奪金。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋女子單人跳水10公尺台決賽奪金。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋女子單人跳水10公尺台決賽奪金。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋女子單人跳水10公尺台決賽奪金。（圖／路透社）

▲全紅嬋女子單人跳水10公尺台決賽奪金。（圖／路透社，上同）

全進華先前透露，「妹妹14歲在東京奧運奪冠時，因家裡沒錢買機票，只能在家看電視轉播，現在自己做電商賣農產品，幫家裡改善了些家境。」全紅嬋的粉絲感動直呼，「現在哥哥賺了點錢，終於可以親自來現場幫妹妹加油了。」

全紅嬋在決賽中，第一跳選擇難度係數3.0的107B動作，獲得7個10分，最終獲得90分的滿分；第二跳選擇難度3.2的407C動作，獲得84.80分，總分為174.80分；第三跳選擇難度係數3.2的6243D動作，獲得76.80分，總分251.60分；第四跳選擇難度係數3.3的207C動作，獲得92.40分，總分344分；第五跳選擇難度係數3.2的5253B動作，獲得81.60分，最終分數為425.60分。

全紅嬋與陳芋汐在本屆奧運女子雙人跳水10公尺台項目中，也拿下金牌。

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