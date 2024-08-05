法國女生吃不胖？營養師：用餐擇食＋3次喝水打造易瘦體質

▲餐前喝500c.c.的水，可提升代謝、增加飽足感。（圖／CFP）

文／中央社

夏日氣溫狂飆，短版上衣是兼具消暑與時尚的新寵，露出不胖也不過瘦的健康小蠻腰加入「炫腹」行列並不難，營養師借鏡法國女生用餐擇食及3次喝水習慣，分享打造易瘦體質撇步。

營養師徐子雅近日透過新聞稿分享，法國女生吃不胖的首要核心在於份量少、種類多，減少加工食品，搭配大量蔬果，多元豐富蔬菜增加口感，還有助生理功能正常運作。建議每次用餐吃7至8分飽，避免吃太多刺激胰島素大量分泌，增加脂肪堆積。

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徐子雅也提到，法國人用餐常搭配「有味道的水」，如氣泡水等。許多研究證實，餐前喝500c.c.的水，可提升代謝、增加飽足感，避免過度進食；甚至用餐過程中喝水也有助分解體積較大塊的食物，讓食物從食道進入胃的過程更順暢。

但需要特別注意的是，徐子雅說，有胃食道逆流狀況的人，比較不建議在餐中攝取水分。因為胃食道逆流同時比較容易伴隨消化不良，所以水分攝取可能造成胃酸被稀釋，造成消化更不理想。

除了餐前、餐中喝水，徐子雅表示，餐後喝水也很關鍵，促進飽足感激素分泌，增強腸道營養素消化吸收機能。飲水量適量即可，過量攝取可能會影響消化，造成食物在胃中停留太久，導致飽脹、脹氣等不舒服感覺。

徐子雅特別提到，台灣用餐時長太短的問題，相較於法國人用餐時間1小時左右，台灣民眾每餐平均用餐時間約為20至30分鐘，甚至還習慣吃飯配手機，用餐時間不足，會影響大腦接收飽足感訊號，換句話說，充足的用餐時間可以間接避免攝取過多熱量。