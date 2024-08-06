超商開賣限量空運玫瑰！爸爸節咖啡888元、七夕520元組合優惠

▲全家針對七夕情人節、爸爸節，推出多款商品組合優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

父親節、七夕情人節陸續到來，超商紛紛在8月7日開賣空運進口玫瑰花，並推出搭配巧克力優惠。其中全家為了爸爸節，也在APP隨買跨店取推出各種「888元組合」，揪爸爸一起喝咖啡、吃霜淇淋，如美式25杯、拿鐵20杯，或28支霜淇淋都只要888元，等於最低65折起。7-11也有多款飲品推出「520組合」優惠，如CITY CAFE厚乳拿鐵，13杯520元。

▲全家開賣空運玫瑰，「金莎巧克力系列」也推出優惠活動。（圖／業者提供）

為了迎接周末浪漫七夕情人節，全家便利商店推出鮮花及巧克力助攻，8月7日起開賣由哥倫比亞空運進口紅色玫瑰花，每束售價169元，共256間店舖限定販售，消費者可透過「全家」APP地圖趣-「七夕地圖」查詢販售店舖。

情人節不敗的「金莎巧克力系列」也推出優惠活動，即日起至8月20日，購買金莎巧克力指定商品，可享「任兩件8折」優惠。購買3件金莎3粒裝，更可免費獲得超美歐風玻璃罐。全家APP隨買跨店取也推出多款巧克力優惠，讓遠距離的情人也能傳遞心意。

▲揪老爸喝起來！全家8月8日～8月11日也在APP隨買跨店取，推出多款「888元飲品組合優惠」。（圖／業者提供）

父親節犒賞爸爸一年的辛苦，全家8月8日～8月11日也在APP隨買跨店取，推出多款「888元飲品組合優惠」，讓大家揪老爸喝起來！包括：「Let’s Café大杯特濃美式」25杯888元、「大杯特濃拿鐵」20杯888元、「私品茶/搖搖茶吧55元系列」25杯888元、「私品茶/搖搖茶吧65元系列」20杯888元，還有「Fami!ce霜淇淋，28支888元」等，另有白蘭氏雙認證雞精、桂格養氣人蔘也推出多件888元優惠。

▲除了咖啡、茶飲，也有霜淇淋優惠。（圖／業者提供）



在粉色泡泡的七夕，全家也推出粉嫩系烘焙商品，首度與法國天然香氛保養品牌歐舒丹跨界合作，開發「南法普羅旺斯季」，以歐舒丹經典玫瑰風味概念，8月7日起陸續推出3款烘焙品。

▲全家與歐舒丹跨界合作，開發「南法普羅旺斯季」3款粉嫩系烘焙商品。（圖／業者提供）

首推「莓玫雙餡餅乾三明治」，內餡以莓果奶油霜、莓果醬，並添加鮮花萃取的玫瑰純露製成，售價45元。「玫瑰莓果夾心土司」以屏東玫瑰花瓣醬，與天然奶油調製而成的玫瑰奶油霜，搭配草莓、蔓越莓、藍莓製綜合莓果餡，花香與果香交織，售價39元。「玫瑰乳酪鹽可頌」以澳洲奶油乳酪，搭配台灣埔里有機新鮮玫瑰花瓣製成的玫瑰花瓣醬，花香與乳香交織，層次分明有嚼勁，售價39元。備受消費者喜愛的「家庭號匠土司」，也運用歐舒丹經典花草圖騰換上新包裝，散發滿滿南法風情。

8月7日～9月3日，凡購買南法普羅旺斯季土司/麵包/甜點商品任一商品，於結帳時報全家會員，即可獲得抽獎機會，有機會抽中歐舒丹杏仁沐浴油1年份。同時，單筆購買任兩件，即可憑小白單至歐舒丹專櫃體驗洗手服務，可獲得產品體驗包，喜歡歐舒丹的粉絲可把握。

●全家APP隨買跨店取，父親節888元組合：

日期：8月8日～8月11日

Let’s Café大杯特濃美式，25杯888元。

Let’s Café大杯特濃拿鐵，20杯888元。

私品茶/搖搖茶吧55元系列，25杯888元。

私品茶/搖搖茶吧65元系列，20杯888元。

Fami!ce霜淇淋，28支888元。

▲全家針對爸爸節，推出多款888元飲品組合優惠。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN開賣空運玫瑰、七夕情人節商品

統一集團今年引進來自哥倫比亞、厄瓜多空運進口玫瑰花，在旗下7大通路品牌（7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨台北店、高雄夢時代、BEING sport、BEING fit、星巴克、CupiCho全球精品巧克力專門店），4萬朵限量開賣。

▲7-11將於8月7日限量開賣空運玫瑰。（圖／業者提供）

此波玫瑰花，在世界頂級玫瑰花產地之的南美洲種植，全程低溫保鮮運送，花型碩大立體飽滿、花瓣豐富多層次，8月7日至8月10日在限定7-ELEVEN門市販售，單支售價199元，並推出德國Guenthart臻愛花朵禮盒加價購優惠。

7-ELEVEN也針對食飲、用品、飾品等類別，推出豐富的七夕送禮提案，包含OPENPOINT行動隨時取「大杯卡布奇諾買2送2」、療癒甜點限時「第2件6折」、金莎巧克力消費送限定贈品。

還有全店精品集點換購活動，替戀情加溫神助攻，攜手BONNY&READ、Deya、幸運草金飾、 FLORA FLOWER等多元生活品牌，推出滿滿的七夕情人節禮品，包含可愛萌系的BT21絨毛娃娃、涼感寢飾、性感可愛的Barbies X BONNY&READ系列芭比LOGO項鍊、刷具組、飾品盒、可愛實用的Deya X Hello Kitty 50週年系列背包，貴氣璀璨的迪士尼純銀飾品等。

▲7-11在七夕期間，於OPENPOINT行動隨時取推出「大杯卡布奇諾買2送2」。（圖／7-11提供）

●7-11「OPENPOINT行動隨時取」七夕指定飲品組合520元優惠：

日期：8月9日～8月16日

CITY CAFE厚乳拿鐵，13杯520元，限量10萬組。

CITY CAFE濃萃拿鐵，13杯520元，限量10萬組。

CITY系列風味冰飲 (皇家伯爵/太妃焦糖瑪奇朵)，任選12杯520元，限量5萬組。

CITY PRIMA大杯精品拿鐵/大杯精品美式，任7杯520元，限量5萬組。

CITY TEA冰淇淋紅茶，13杯520元，限量5萬組。

大杯卡布奇諾買2送2，每日限量2萬組，限8月31日前兌換。