西門町「煎餃戰芭樂」！女老闆卡了好位置　他竟怒丟鞭炮炸攤車

記者黃宥寧／台北報導

北市西門町漢中街本月28日發生一起「炸鞭炮」事件，賣煎餃的張姓老闆時常與賣芭樂的鄭姓女攤販因擺放位置問題起口角，他趁隙朝鄭女攤車投擲鞭炮，一陣震耳欲聾的爆炸聲響起，白煙升起，驚嚇來往路人，警方獲報抵現場，張男已逃跑，只好依監視器通知他到案說明，並依毀損罪將他函送台北地檢署偵辦。

▲北市西門町張姓男子的煎餃攤與鄭姓女子芭樂攤有口角糾紛，張竟朝張女攤車丟鞭炮。（圖／記者黃宥寧翻攝）

昨（28日）下午5時，位於西門町喜滿客影城前的徒步區發生衝突，賣煎餃的31歲張男發現鄭女的攤位占據了他認為最佳的位置，心生不滿，趁鄭女稍微離開攤位的時候，竟悍然向鄭女的攤車投擲鞭炮，瞬間，一陣震耳欲聾的爆炸聲響起，白煙升起，驚嚇了來往的路人，許多人慌忙逃離現場。

西門町派出所接到報案後迅速趕到現場，發現周圍的其他攤販早已消失無蹤，只好先將鄭女的攤位推回派出所，隨後透過監視器發現身穿黑衣、脖子上披有黃色毛巾的張男涉有重嫌，通知他到案說明，因鄭女決定提告，張男也被依法函送台北地檢署偵辦。

萬華分局呼籲，民眾遇有任何糾紛，應循法律程序處置，若以暴力相向，不僅無法解決問題，恐讓自己誤觸法網甚而身陷囹圄。另民眾若有發現任何違法情事，應立即撥打110報案專線，由警方處理以策安全。