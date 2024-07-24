科技老總「聽老闆的話」轉任新部門　棄17年成就換來連降3級還減薪

▲科技老總「聽老闆的話」放棄17年超神業績轉任新部門，才1個月就遭連降3級被逼降薪。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者趙蔡州／綜合報導

一名丁姓男子原本在新北市某科技公司的新竹分公司任職，分公司在他的努力下，公司規模、營收不斷上升，業績一度衝上1.3億元，直到他2022年聽從老闆的建議，轉任到新部門從零開始新的挑戰，但不料才轉任一個月，就遭老闆連降3級，氣得他離職並提告求償。新北地院審理後，判處公司須賠償他551萬元。

根據判決書指出，丁男2006年7月開始在科技公司的新竹分公司任職，帶領被告公司新竹分公司從5個員工開始拓展公司業務，直至2022年將公司發展到員工增長到30多人，業績也從數百萬元一路上漲到1.3億多元，他的職位也從業務一路升到新竹區總經理。

丁男的老闆後來告訴他，希望他可以轉調到新的部門，替公司開發更多的客戶，他因為信任老闆，同意離開現在的團隊、放棄現有客戶，於2022年12月轉調到新部門，不料轉調才1個月，老闆就開始針對新部門的人員挑選、薪資進行干涉，甚至無故將他連降三級，從總經理降為副總經理，並逼迫他同意減薪。

丁男親自到新北總公司找老闆面對面協商，然而老闆聽到他不願意簽署減薪同意書後，竟當場暴怒並對他進行各種辱罵，後續更開始不讓他僱用新人，並陸續解雇新部門員工，等同於要將他架空為一人部門，只要他受不了而自請離職，公司就可以省下一筆資遣費及業務獎金。

老闆的決定讓他深感羞辱，決定到新竹縣勞工處申請勞資爭議調解，然而公司在調解時僅表示雙方是「合意終止勞動契約」，還拒絕給付他資遣費、非自願離職證明書等。丁男無奈只好向法院提告，要求公司給付資遣費、業績獎金共651萬元。

新北地院審理案情，認為公司的調職命令已經違反權利濫用禁止原則，且公司聲稱丁男是因為不適任、表現不佳，多次勸導未改善，才會從總經理降為副總經理，然而公司卻拿不出相應證據，不採信公司的說法，審酌後判處公司須賠付丁男資遣費、業績獎金共計551萬元。