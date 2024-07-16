全球超七成訂單被中國拿下　2024上半年陸「造船業」年增18.4%

▲全球超七成造船訂單被中國拿下。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

中國工業與資訊化部16日發布，中國2024年上半年造船業最新的數據。全球每10份造船新訂單，就有超過七成流向中國，2024年上半年，中國造船完工量2502萬載重噸，年增18.4%。

據《澎湃新聞》報導，最新數據顯示，新接訂單量5422萬載重噸，較去年同期成長43.9%，截至6月底，手持訂單量17億載重噸，年增38.6%，三大指標分別佔世界市佔率的55%、74.7%和58.9%。在全球18種主要船型中，中國有14種船型新接訂單量位居全球首位。

▲中國造船出口額持續成長。（圖／翻攝自微博）

最新數據的獲利額指出，今年前5個月，中國造船業的利潤總額較去年同期成長了近2倍。1月至5月，全中國規模以上船舶工業企業實現營業收入2532.4億元（人民幣，下同），較去年同期成長26.3%，實現利潤總額160億元，年增187.5%。

報導指出，除了訂單越來越多，利潤越來越高外，在今年上半年的數據中，還有一個明顯的變化，就是越來越多的國外船東把訂單投向了中國船廠，全球每10份造船新訂單，就有超過七成流向中國，中國造船出口額持續成長。