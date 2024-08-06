台鐵和仁=崇德單線通行誤點多　截短行駛班次、退換票一次看

▲台鐵和仁崇德間單線通行，列車誤點多。（示意圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

受凱米颱風影響，台鐵北迴線和仁到崇德段遭土石淹沒軌道，小清水橋西正段沖毀，在8月2日搶通，目前採單線雙向通行，台鐵公司今（6日）表示，和仁-崇德間(距離10公里)僅能以東正線單線雙向行車，路線容量不足，造成行經該路段列車延誤增加，為降低列車連鎖延誤及充裕發車整備時間，部分列車截短行駛。

8月8日至8月29日列車截短行駛：

(1) 對號列車：計6列次南澳=花蓮間列車停駛，其餘區間正常行駛：搭乘台北往花蓮方向旅客請於宜蘭、羅東等站換乘後續對號列車前往花蓮；花蓮往台北方向班次請改乘其他班次。

1. 212次：原樹林-花蓮改為樹林-南澳(樹林08:31開)。

2. 170次：原嘉義-花蓮改為嘉義-南澳(嘉義05:56開)。

3. 172次：原潮州-花蓮改為潮州-南澳(潮州10:34開)。

4. 175次：原花蓮-潮州改為南澳-潮州(南澳13:37開)。

5. 177次：原花蓮-斗南改為南澳-斗南(南澳15:04開)。

6. 241次：原花蓮-樹林改為南澳-樹林(南澳20:16開)。

(2) 區間快車：計4列次和平=花蓮間列車停駛，其餘區間正常行駛：

1. 4006次：原桃園-花蓮改為桃園-和平(桃園05:48開)。

2. 4030次：原樹林-花蓮改為樹林-和平(樹林12:01開)。

3. 4021次：原花蓮-樹林改為和平-樹林(和平10:40開)。

4. 4033次：原花蓮-宜蘭改為和平-宜蘭(和平7:03開)。

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退換票部分，台鐵公司指出，為因應和仁-崇德間採單線行駛路線容量不足，為避免列車誤點影響旅客行程安排，部分列車截短行駛，全程放棄搭乘者，得申請退還全額票款；中間站(不限停駛站)終止乘車者，得申請退還未乘區間票款。

台鐵公司表示，因本公司列車停駛致無法辦理乘車變更(換票)者，得申請全額退票，如因更換編組或由其他班次辦理接駁，致無座位可使用者(不含已重新劃位)，得申請無座區間原票價與區間車票價的差額。列車資訊可至台鐵官網查詢。