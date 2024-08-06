目睹綠蠵龜礁岩旁吃綠藻　他伸手一摸下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿昇（化名）去年12月底在屏東縣琉球鄉遊玩，正在沙灘上戲水時，目睹一隻綠蠵龜游到礁岩旁邊吃綠藻，竟伸手撫摸數次，因而惹上官司。屏東地院法官日前審理之後，依非法騷擾保育類野生動物罪，判處阿昇拘役30日，得易科罰金3萬元。

▲綠蠵龜是6種硬殼海龜中，體型最大的。（資料照／動保處提供，與本案無關。）

判決書中記載，阿昇明知綠蠵龜被農業部公告列為保育類野生動物，不得騷擾、虐待，去年12月底他在屏東縣琉球鄉一處沙灘海域戲水時，目睹一隻綠蠵龜游到他站立的礁岩旁邊，吃附生在礁岩上的綠藻，竟伸手撫摸綠蠵龜數次。

阿昇的行為被其他民眾拍下，事後民眾拿著影片證據報案，相關單位人員循線追查，很快便找到阿昇。對於觸摸綠蠵龜一事，阿昇坦承不諱。

屏東地院法官認為，綠蠵龜是保育類動物，不得觸摸、餵食，而且海龜皮膚上通常有保護黏液，若人類因為好奇觸碰，可能會害海龜受到細菌感染；再者，綠蠵龜容易緊張，突然被觸摸，會因為驚嚇逃離，未來可能不再洄游到原地，甚至造成死傷。

法官表示，阿昇擅自觸摸綠蠵龜，導致綠蠵龜游向改變，顯然已經對綠蠵龜造成干擾，確實屬於騷擾行為，考量到他已經坦承犯行，態度尚可，最終依非法騷擾保育類野生動物罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。