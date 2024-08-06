APP大麥克買1送1「當機逾1小時」！麥當勞道歉：正進行障礙排除

▲麥當勞APP今日發送5萬份大麥克買1送1券。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

人氣速食品牌「麥當勞」今（6）日上午11時起於APP限時發放「大麥克買1送1券」，全台限量5萬份，不過一到開放領券時間竟秒當機出現「暫時發生錯誤」訊息，超過1小時仍無法進入，挨批「沒誠意」。對此，業者致歉表示：「正進行障礙排除中。」

麥當勞今日上午11時起至晚上11時限時發放「大麥克買1送1券」，限量5萬份領完為止，只要進入全球版APP「萬分感謝你in援」活動頁面即可領取優惠券，每個帳號限領1次，優惠券兌換期限為今日上午11時至8月12日晚上11時59分止。

▲11點開放領券時間一到，APP瞬間當機。（圖／翻攝APP）

11點開放領券時間一到，麥當勞APP瞬間當機，頁面出現「暫時發生錯誤」訊息，選擇再試一次依舊無法進入APP，讓大批網友哀嚎「根本進不去」、「一直出現錯誤，爛」、「都已經10分鐘了，還在轉黃圈」、「哈大當機欸，好沒誠意」，儘管有網友順利進入APP，但活動頁面也無法點入。

對此，麥當勞作出最新回應表示：「麥當勞APP『萬分感謝你in援』活動，因為瞬間流量大，導致系統不穩定，正進行障礙排除中；對於因此造成消費者不便及困擾，麥當勞表達最誠摯的歉意，並感謝您的耐心等候。」