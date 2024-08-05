必勝客七夕限定「紅餡愛心比薩」只賣7天！夾芝心起司+草莓麻糬

▲必勝客開賣七夕限定「紅餡芝心比薩」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

七夕情人節即將到來，人氣速食品牌「必勝客」首度推出超浪漫「紅餡芝心比薩」，獨特心型造型搭配草莓麻糬紅餡、濃郁牽絲芝心，大口咬下甜蜜爆表，即日起限時7天開賣，數量有限、售完為止。

▲紅餡芝心比薩吃得到芝心起司餡搭配軟Q草莓麻糬。

必勝客打造七夕限定「紅餡芝心比薩」，選用經典芝心比薩作為基礎，融合象徵愛情的紅線元素點綴，香濃芝心起司內餡，搭配香甜軟Q草莓麻糬圍繞著愛心造型的比薩，口感甜鹹交織，層次超豐富，而芝心牽絲更象徵牽起戀人長長的緣分，美好寓意滿分，單點售價249元，即日起至8月11日限時7天限量上市。

▲麥當勞「珍奶冰炫風」限時限量開吃。（圖／記者蕭筠攝）

另外，愛吃甜的也不能放過麥當勞期間限定「珍珠奶茶冰炫風」，嚴選擁有精品紅茶之稱的「台茶18號」紅玉紅茶結合阿薩姆紅茶，接著拌入綿密奶香冰淇淋當中，最後放上珍珠及餅乾脆片，打造滿滿咀嚼口感，售價69元，至9月3日前限時開賣或售完為止。

「麥當勞珍珠奶茶冰炫風」的冰淇淋帶有濃濃阿薩姆茶香、奶香，珍珠Q彈好吃，搭配增添口感的卡滋餅乾脆片，偏甜但不膩口，提醒消費者拿到後要儘快食用，避免融化。