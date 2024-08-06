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洪都拉斯自曝鬼門開半夜狂跑廁所撞鬼　打開門竟遇見「他」？

▲▼夜尿,台灣泌尿科醫學會,洪都拉斯,睡眠不足,心血管,國際尿失禁防治協會。（圖／業者提供）

▲藝人洪都拉斯近日在臉書PO影片分享撞鬼實錄。

【企劃特輯】

到了農曆7月鬼門開，讓你半夜起床尿尿也膽顫心驚嗎？近期在戲劇中以「火寮一哥」掀起話題的藝人洪都拉斯近日就在臉書PO影片分享撞鬼實錄，貼文寫下影片中的他在鬼門開當天多次起床上廁所，最後竟惹怒房間內的女鬼，還一瞬間被鬼帶到診間的可怕經歷，讓粉絲留言直呼「毛骨悚然」！

其實這是台灣泌尿科醫學會及台灣尿失禁防治協會推出的「夜間多尿症」衛教影片橋段，邀請洪都拉斯以詼諧有趣的方式，演繹中年男性經常半夜起床上廁所、睡眠頻繁被尿意中斷的日常。除了有趣幽默的影片劇情，也提醒民眾正視夜尿症對健康帶來的危害。

根據統計，台灣40歲以上民眾的夜尿症盛行率近四成1，其中多數屬於大腦賀爾蒙「抗利尿激素（ADH）」失調引起的夜間多尿。夜間多尿連帶危及睡眠品質，不僅影響白天精神、增加半夜跌倒甚至骨折的發生機會，也提升健康風險。國際臨床研究2指出，睡眠不足導致交感神經系統活動增加，已證實與心血管症狀有顯著關聯，也有研究發現夜尿症遲遲不解決恐會增加近6成的住院風險3，千萬不可輕忽。

在影片結尾鄭重地向洪都拉斯分享正確疾病觀念的醫師－－台灣泌尿科醫學會基層醫療委員暨維尚泌尿科診所院長白彝維醫師也呼籲，若民眾有夜尿問題切勿忽視，應及早至泌尿專科就診，找回健康主導權。

吃助眠保健品、換寢具也沒用！夜間多尿長期睡不好恐釀健康危機

根據國際尿失禁防治協會定義，半夜在睡眠中因為尿意醒來而去如廁一次即為「夜尿症」，不過大多會建議半夜起床排尿2次（含）以上，較可能影響患者的生活作息，應至泌尿專科就診。而夜尿症分類多元，臨床中觀察，近9成4夜尿症患者都是屬於夜間尿量大於整天尿量1/3的「夜間多尿」。

就如洪都拉斯在影片一開始「吃助眠保健品」的舉動，大多數患者誤以為長期在晚上起床小便的原因來自睡眠品質不佳，實際上全台恐有逾200萬名550歲以上男性深受夜尿症所苦，以為靠吃營養品、換寢具就能獲得一夜好眠，卻因此延誤就診。

▲▼夜尿,台灣泌尿科醫學會,洪都拉斯,睡眠不足,心血管,國際尿失禁防治協會。（圖／業者提供）

飽受夜尿困擾以為「正常老化現象」?　醫籲：及早至泌尿科就診

洪都拉斯分享，週遭相似年紀的朋友也經常有晚上被尿意打醒的狀況，本次出演影片後，才意識到原來夜間多尿是疾病，而非正常的老化現象，也可藉由專業醫師評估、協助改善，提醒所有一樣有夜尿問題的觀眾，應盡早尋求專業泌尿專科協助。

醫師表示，夜間多尿目前臨床已有口服賀爾蒙藥物可改善，搭配多運動、睡前少喝水等生活習慣的調整，就有機會盡快重拾一夜好眠。此外，民眾在家也可透過LINE「夜問AI智能聊天室（https://r.botbonnie.com/Uh3TF）」，初步評估自我排尿狀況，並透過智能聊天室彙整的全台超過300家泌尿專科醫療院所資訊，找到離自己最近的就醫管道，擺脫夜夜夢魘。

1、Huang, Mei-Huang, et al. Prevalence and risk factors for nocturia in middle-aged and elderly people from public health centers in Taiwan. International braz jurol 38 (2012) , pp.818-824.
2、R Asplund et al. Nocturia: consequences for sleep and daytime activities and associated risks. Eur Urol, 3 (2005), pp. 24-32
3、Jhaveri, J., Gauthier-Loiselle, M., Gagnon-Sanschagrin, P., & Wu, E. Q. (2019). The economic burden of nocturia on the US health care system and society: A national health and nutrition examination survey analysis. Journal of Managed Care & Specialty Pharmacy, 25(12), 1398-1408.
4、Friedman, F. M., & Weiss, J. P. (2013). Desmopressin in the treatment of nocturia: clinical evidence and experience. Therapeutic advances in urology, 5(6), 310-317.
5、內政部戶政司各月人口資料-縣市人口按單齡(111.11月)

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