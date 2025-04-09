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林秉文棄保潛逃！疑藏匿美國洛杉磯　調查局列外逃通緝犯名單

▲▼ 林秉文 。（圖／法務部調查局）

▲林秉文可能潛逃地點為美國洛杉磯 。（圖／法務部調查局）

記者劉人豪／台北報導

涉及88會館案的「百億賭王」林秉文交保後於審理期間四度無故未到庭，因此遭新北地院沒收保釋金並於2024年12月27日發布通緝，而林秉文遭通緝後狂發臉書文，稱逃亡不是因為司法，而是有太多個人的事要處理，還嗆「回去的時間是我自己來訂」，引發熱議。日前刑事局發布「重要緊急查緝專案」，並刊登林秉文照片、及相關資料。法務部調查局也將林秉文列為外逃通緝犯，並指出可能潛逃地點為美國洛杉磯。

林秉文因涉及88會館負責人郭哲敏非法地下匯兌案，去年遭檢方依幫助詐欺等罪起訴，但他四度無故未到庭，遭新北地院沒收300萬元保釋金並發布通緝。他1月8日日無預警在臉書發表一系列長文，宣稱「對自己的行為負責」，但批評外界的指控「不僅傷害了我，也摧毀許多無辜的人」。他呼籲外界「停止亂噴口水，尊重司法、尊重事實」，並宣稱準備隨時回台面對指控。對此，法務部長鄭銘謙表示，尊重案件偵辦， 歡迎林秉文自己來投案。

刑事局1月14日發布「重要緊急查緝專案」，並刊登林秉文照片、及相關資料。法務部調查局也將林秉文列為外逃通緝犯，並指出可能潛逃地點為美國洛杉磯。

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