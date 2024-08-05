自稱蟒蛇專家！25歲女獨自餵藥　被寵物蛇「纏頸」活活勒死

▲女子自認為能獨自控制蟒蛇，沒想到卻被寵物蛇勒死。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

美國一名自稱「蛇類專家」的女性在家中替寵物蟒蛇餵藥時，因為犯下一個「新手錯誤」，當場遭到蟒蛇纏住脖子勒死。直到她的丈夫返家後，才發現妻子陳屍在蟒蛇箱前，而罪魁禍首則是在屋內悠閒「逛大街」。

根據《太陽報》報導，2008年，當時25歲死者阿曼達（Amanda Ruth Black）在寵物店工作，在處理蛇類上擁有豐富的經驗，她當時試圖在弗吉尼亞海灘的家中獨自替自己飼養的寵物蟒蛇Diablo餵藥。

Diablo是一條長13英尺的網紋蟒，而網紋蟒原產於東南亞，能夠長到超過30英尺。雖然這種蛇作為寵物很受歡迎，但如果受到刺激或誤將人手當作食物，則可能讓飼主陷入危險。

阿曼達當時在家中單獨給Diablo餵藥，沒想到卻發生悲劇，Diablo不知為何纏繞住她的脖子，使她當場窒息死亡。阿曼達的丈夫回到家時，發現妻子倒在蟒蛇飼養箱前，而闖禍的蟒蛇則是在屋內四處遊走。

根據驗屍結果，阿曼達的死因為窒息死亡。事發後，阿曼達的丈夫將該條蟒蛇「處理掉」，並將家中飼養的其他爬蟲類寵物交給了當局。

儘管這起事件已經發生十多年，但是YouTube頻道Fierce於7月再度提起這起事件，並重新說明，因此引發大量網友的討論。

有網友表示，「你永遠無法完全掌控一個能靠體力壓倒你的生物，這就是她的結局」、「野生動物不是寵物」、「每個人都是專家？1條13英尺的蟒蛇才不是寵物」等。

一位網友補充道，「她犯了一個致命的新手錯誤，對於一個有經驗的操作者來說，這是不應該的。網紋蟒具有強烈攻擊性與獵食能力。這種大小的蛇絕不能一個人單獨處理。這條蛇沒有做錯什麼，這是所有巨型蛇與生俱來的本能。所有爬蟲類專家都說，絕不要單獨處理超過8到10英尺的蛇。阿曼達犯了巨大的錯誤。」