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大陸 大陸焦點 特派現場

20歲「中國飛魚」最後一棒逆天翻盤！　助中國游泳隊獲第2金

▲▼20歲「中國飛魚」最後一棒逆天翻盤！　助中國游泳隊獲第2金。（圖／新華社）

▲潘展樂最後一棒逆天翻盤。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

巴黎奧運會當地時間8月4日舉行男子4X100混接決賽，中國隊派出徐嘉余、覃海洋、孫佳俊及潘展樂出戰，早前已打破100公尺自由式世界紀錄的「中國飛魚」潘展樂，在比賽中以45.92秒完成最後一棒，全程以「根本在飛」的速度，關鍵時刻超越美國隊，助中國游泳隊在今屆奧運獲得第二面金牌。

中國隊以3分27秒46奪得金牌，美國隊以3分28秒01獲得銀牌，法國隊以3分28秒38獲得銅牌。至此，中國隊在該項目上打破了美國隊長達40年、連續10屆奧運會的霸主寶座。

在自己20歲生日當天，潘展樂最後一棒「封神」，官方成績顯示他游出了45秒92的成績，比自由式100公尺決賽他游出的46秒40的世界紀錄還快了0.48秒，他贏了所有對手1秒多，其他沒有人游過47秒，再一次震驚世界泳壇。

公開資料顯示，潘展樂2004年8月4日出生於浙江省溫州市。比賽當日亦正是潘展樂20歲的生日，他在出征巴黎奧運前就說，「爭取在20歲生日那個混接決賽接棒游進46秒」，如今可謂成功實現生日願望。

▲▼20歲「中國飛魚」最後一棒逆天翻盤！　助中國游泳隊獲第2金。（圖／新華社）

▲潘展樂（左一）最後一棒逆天翻盤，助中國游泳隊獲第2金。（圖／新華社）

據《央視》報導，賽後，徐嘉余表示，「今天我就感覺我特別有力，我真有信心，能夠在今天創造一個好的成績，所以我今天做到了。」覃海洋稱，「今天我覺得這是我們打得最漂亮的一仗！」

大功臣潘展樂受訪稱，「多虧了我的好隊友們，給我創造了信心和一點點優勢。冠軍是我們了，不滿意的應該是別人，不會是我們。」

潘展樂賽後在個人微博發文，「20歲的生日禮物，我兌現一年前的諾言，用團隊金牌為自己慶生。9天高強度的奧運之旅，終於下班了，2金1銀的成績單，挺滿意的！新的征程已經開啟，目標也已經默默設定，希望自己能為團隊做出更大的貢獻，中國游泳隊永遠是最棒的！」

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