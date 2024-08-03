高雄妹遭3藝人「接力性侵」！旅館內4小時輪流9次　提告敗訴

▲高雄一名女子跟3名藝人喝酒，結果遭到性侵9次。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

台灣3名男藝人先前相約到小琉球旅遊，期間在高雄約了女子小婷（化名）到旅館飲酒、玩樂。怎料3人事後遭小婷指控輪流性侵，短短4小時內侵犯了她9次，因此求償180萬元。高雄地院法官審理後，駁回了小婷的求償，全案仍可上訴。

根據判決書內容，這3名藝人分別是台灣籍的甲男、日本籍的乙男及西班牙籍的丙男，其中甲男2021年5月透過交友軟體認識了小婷，正巧當月甲男、乙男及丙男相約到小琉球遊玩，於是約了小婷到旅館飲酒、玩遊戲。怎料在遊玩的過程中，3男眼見小婷不勝酒力、意識不清，而輪流侵犯對方，短短4小時以內，接力式侵犯了小婷9次。

小婷不堪受侮，傳訊質疑甲男「你怎麼可以眼睜睜看著他們那樣對我」，並且提出妨害性自主的告訴，不過檢方偵結後，予以不起訴處分。

小婷事後又提出民事求償，一共向3人求償180萬元。對此，甲男則證稱，小婷知道他們3人是常上節目的明星，因此在交友軟體上配對以後，小婷就不斷發出見面邀請，更是主動要求到飯店跟他們3人一起喝酒。

▲高雄一名女子跟3名藝人喝酒，結果遭到性侵9次。（示意圖／記者黃克翔攝）



飲酒的過程中，小婷當天只有喝少量的酒，還因為酒不夠喝，約他一起到便利商店買酒，並主動結帳，且小婷也不介意乙男、丙男在房內裸體。而他輕摟、撫摸小婷時，小婷同樣沒有反抗，甚至主動幫他性服務，在他的身上留下口水等DNA證據，並且主動要求無套性行為2次。

小婷與甲男性交結束後，還主動要求跟乙男、丙男性交。短短4個小時內，小婷分別跟甲男、乙男及丙男性交2次、3次及4次，加起來一共9次，幾乎整個晚上都沒有停下來。

小婷雖供稱遭到輪流性侵9次，離開旅館時卻神色正常、沒有向櫃檯人員求助，與一般人遭到性侵後的反應明顯不同，也有違常情。

此外，小婷經過醫院診斷，無論是頭部、肩頸部、胸腹部、背臀部，或是四肢、陰部及肛門，都沒有明顯外傷。且小婷在警詢時證稱，曾抓傷乙男的大腿，但乙男的腿上並無遭指甲抓傷的痕跡。

綜合各項因素，高雄地院法官不採信小婷的說法，最後駁回求償請求，全案仍可上訴。