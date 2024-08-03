　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄妹遭3藝人「接力性侵」！旅館內4小時輪流9次　提告敗訴

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲高雄一名女子跟3名藝人喝酒，結果遭到性侵9次。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

台灣3名男藝人先前相約到小琉球旅遊，期間在高雄約了女子小婷（化名）到旅館飲酒、玩樂。怎料3人事後遭小婷指控輪流性侵，短短4小時內侵犯了她9次，因此求償180萬元。高雄地院法官審理後，駁回了小婷的求償，全案仍可上訴。

根據判決書內容，這3名藝人分別是台灣籍的甲男、日本籍的乙男及西班牙籍的丙男，其中甲男2021年5月透過交友軟體認識了小婷，正巧當月甲男、乙男及丙男相約到小琉球遊玩，於是約了小婷到旅館飲酒、玩遊戲。怎料在遊玩的過程中，3男眼見小婷不勝酒力、意識不清，而輪流侵犯對方，短短4小時以內，接力式侵犯了小婷9次。

小婷不堪受侮，傳訊質疑甲男「你怎麼可以眼睜睜看著他們那樣對我」，並且提出妨害性自主的告訴，不過檢方偵結後，予以不起訴處分。

小婷事後又提出民事求償，一共向3人求償180萬元。對此，甲男則證稱，小婷知道他們3人是常上節目的明星，因此在交友軟體上配對以後，小婷就不斷發出見面邀請，更是主動要求到飯店跟他們3人一起喝酒。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲高雄一名女子跟3名藝人喝酒，結果遭到性侵9次。（示意圖／記者黃克翔攝）

飲酒的過程中，小婷當天只有喝少量的酒，還因為酒不夠喝，約他一起到便利商店買酒，並主動結帳，且小婷也不介意乙男、丙男在房內裸體。而他輕摟、撫摸小婷時，小婷同樣沒有反抗，甚至主動幫他性服務，在他的身上留下口水等DNA證據，並且主動要求無套性行為2次。

小婷與甲男性交結束後，還主動要求跟乙男、丙男性交。短短4個小時內，小婷分別跟甲男、乙男及丙男性交2次、3次及4次，加起來一共9次，幾乎整個晚上都沒有停下來。

小婷雖供稱遭到輪流性侵9次，離開旅館時卻神色正常、沒有向櫃檯人員求助，與一般人遭到性侵後的反應明顯不同，也有違常情。

此外，小婷經過醫院診斷，無論是頭部、肩頸部、胸腹部、背臀部，或是四肢、陰部及肛門，都沒有明顯外傷。且小婷在警詢時證稱，曾抓傷乙男的大腿，但乙男的腿上並無遭指甲抓傷的痕跡。

綜合各項因素，高雄地院法官不採信小婷的說法，最後駁回求償請求，全案仍可上訴。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
詐騙新招！阿伯慘噴20多萬
快訊／歡慶奧運奪牌！萊爾富推買1送1優惠
早田希娜帶傷奪銅暴哭　落敗的韓國天才少女也哭了
賀台灣首面獎牌入袋！手搖飲「買1送1」明天開搶
李孟遠登奧運頒獎台　曾因恩師過世當「逃兵」
李孟遠摘台灣射擊奧運史上首面獎牌　愛犬帶來好運
龍俊亨愛相隨來台　大巨蛋播定情曲〈Change〉迎接泫雅

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

遶境貨車載11未成年「衝撞圍欄」！最小才12歲　多人骨折送醫

詐騙新招！「慈濟醫院」通知冒名領藥　阿伯慘噴20多萬手法曝

高雄妹遭3藝人「接力性侵」！旅館內4小時輪流9次　提告敗訴

快訊／孕婦「掛假車牌拒檢」連撞5車逃逸　桃警鳴槍圍捕！

快訊／遶境貨車北市社子島島頭公園自撞　12人輕重傷

花蓮20歲妹遭性侵！「海灘玩大冒險」被扒光逞慾　他20秒完事穿褲

霧台考古研究直升機來2次才下山挨批　成大教授回應了

快訊／國1汐五高架「嚴重火燒車」！整車遭烈焰吞噬　消防搶救中

粗心媽咪下車拿推車！1歲兒反鎖車內　消防破窗救人

假冒警察「黑吃黑」搶走100萬贓款　3詐團車手被捕遭起訴

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

跆拳道甜心羅嘉翎出發奧運！　帶熊抱哥搭機百名學弟妹相送

當自己父親是雙胞胎　女兒憶童年常叫錯爸

Toyz入獄79天放風！亂爆「網美壞壞」首開庭

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」　行車畫面曝光...無助：對方肇逃了

麟洋配2比1逆轉勝挺進金牌戰　「要為台灣再拿一面奧運金牌」

以為是媽！萌娃燦笑迎接　見換爸接送...急煞秒變臉

生小孩只為養兒防老嗎？　退休金計算機教你靠自己

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

J.K.羅琳誣林郁婷是雙性人　「無法選擇出生但可以不作弊」

遶境貨車載11未成年「衝撞圍欄」！最小才12歲　多人骨折送醫

詐騙新招！「慈濟醫院」通知冒名領藥　阿伯慘噴20多萬手法曝

高雄妹遭3藝人「接力性侵」！旅館內4小時輪流9次　提告敗訴

快訊／孕婦「掛假車牌拒檢」連撞5車逃逸　桃警鳴槍圍捕！

快訊／遶境貨車北市社子島島頭公園自撞　12人輕重傷

花蓮20歲妹遭性侵！「海灘玩大冒險」被扒光逞慾　他20秒完事穿褲

霧台考古研究直升機來2次才下山挨批　成大教授回應了

快訊／國1汐五高架「嚴重火燒車」！整車遭烈焰吞噬　消防搶救中

粗心媽咪下車拿推車！1歲兒反鎖車內　消防破窗救人

假冒警察「黑吃黑」搶走100萬贓款　3詐團車手被捕遭起訴

快訊／李孟遠正式摘下中華隊首牌！體育署長：未來會一面一面贏

Joeman開箱全球最大間鼎泰豐！高麗菜一盤破500元

陳柏霖被拱唱跳新歌「害羞拒絕」　王淨、百白緊急機智救場！

快訊／歡慶奧運奪牌！萊爾富「大杯美式、拿鐵、指定冰品買1送1」

「Young新北」社團聯合成果展　侯友宜鼓勵學生勇敢做自己

賀台灣首面獎牌入袋！迷客夏「買1送1」明天開搶　限定5小時喝

鬼月「7大恐怖禁忌」千萬別碰！　晚上衣服不能晾陽台原因曝光

360秒煙火點亮基隆西岸　大武崙沙灘暑假嗨翻天

昔射擊金童李孟遠登奧運頒獎台　曾因恩師過世當「逃兵」

新北市立圖三芝分館新建啟動　侯友宜盼2026年完工啟用

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

社會熱門新聞

27秒禮讓行人2次　駕駛被檢舉罰2.4萬

高雄妹遭3藝人「接力性侵」　提告敗訴

台南2歲童遭水管插肛虐死！母冷眼旁觀：不嚴重

竹科驚見洗門風！男員工大門口下跪　聯發科說話了

溺斃女高中生最後身影曝！父控夏令營教練無作為

花蓮20歲妹遭性侵　玩大冒險被扒光逞慾

幼園師掛錯名牌…嘉義爸「接走別人家小孩」！

成大考古教授沒藥吃　竟搭空勤直升機下山

女控遭3男星4hrs輪暴9次！求償180萬吞敗

台南「狀元」遭毆慘死！主嫌被判無期

快訊／台東男遭砍　「右手掌斷了」躺地痛嚎

外送員撿到iPhone　先回家睡覺下場GG

海大馬國留學生KTV遭砍死　母來玩變接骨灰崩潰

嘉義男裝招牌觸電亡　姊哽咽控：冷氣師傅疏忽1步驟

更多熱門

相關新聞

花蓮20歲妹遭性侵　玩大冒險被扒光逞慾

花蓮20歲妹遭性侵　玩大冒險被扒光逞慾

花蓮年僅20歲的女子小花（化名）先前透過交友軟體，認識了馬姓男子，雙方相約到某飯店前的海灘飲酒、玩大冒險，沒想到她竟在海灘上遭馬男性侵，氣得報警提告。花蓮地院審理後，判馬男4年有期徒刑、全案仍可上訴。

正妹應徵外拍模特兒慘遭硬上！淫男下慘曝

正妹應徵外拍模特兒慘遭硬上！淫男下慘曝

女控遭3男星4hrs輪暴9次！求償180萬吞敗

女控遭3男星4hrs輪暴9次！求償180萬吞敗

2閨蜜面前激戰小女友「性愛片流出」慘了

2閨蜜面前激戰小女友「性愛片流出」慘了

夏季泌尿道感染增！醫揭患者常見3風險行為

夏季泌尿道感染增！醫揭患者常見3風險行為

關鍵字：

高雄藝人性侵接力性行為

讀者迴響

熱門新聞

應援麟洋配「揮台灣國旗」遭制止！外國大叔1招秒解

27秒禮讓行人2次　駕駛被檢舉罰2.4萬

挺進金牌戰！王齊麟場邊爽喊「有牌了」全笑瘋

今晚11點鬼門開！　22禁忌一次看

Taiwan In毛巾遭沒收　 中華奧會回應

高雄妹遭3藝人「接力性侵」　提告敗訴

奪金馬上被求婚！中國羽球女將剛哭完又淚崩

鬼門今晚打開！命理師點名「最衰3生肖」

被揍46秒後控對手是男的　義女將：想道歉

台南2歲童遭水管插肛虐死！母冷眼旁觀：不嚴重

一句「戴資穎廣告那麼多」遭炎上！丁寧失言急道歉

小三躲房內！4.7萬網美抓姦5年男友：你真的很爛耶

鳳梨：就算現在也還會動手！反控「罔腰PO片博同情」

王齊麟神鬼換拍！球迷讚魔術等級

麟洋金牌戰對中國！陸球迷氣「這倆平時裝死」

更多

最夯影音

更多

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

跆拳道甜心羅嘉翎出發奧運！　帶熊抱哥搭機百名學弟妹相送

當自己父親是雙胞胎　女兒憶童年常叫錯爸

Toyz入獄79天放風！亂爆「網美壞壞」首開庭

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」　行車畫面曝光...無助：對方肇逃了

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面