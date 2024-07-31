挺黃嘉千罵夏克立「狗」！女藝人賠8萬換撤告　出庭前又PO文猛虧

▲女藝人陳蔓菲。（圖／陳蔓菲提供）

記者黃哲民／台北報導

加拿大籍藝人夏克立與台籍妻子黃嘉千離婚官司遲未落幕，去年（2023年）在演藝圈掀起選邊站風波，女演員陳蔓菲（藝名李宇柔）PO文臭罵夏「被人養的狗」、「加拿大約克夏該處死」等語，被夏提告涉犯公然侮辱罪嫌，台北地院今（31日）首度開庭，陳女認錯賠8萬元並允諾公開刊登道歉聲明，雙方達成和解，夏同意撤告。

夏克立與陳蔓菲今都沒現身法庭，各委任律師代打，律師說夏回加拿大陪伴父親，但陳女開庭前，在臉書粉專PO出等候調解時的法庭外觀照片，還嘲笑夏「自己今天被爆約炮（應為砲）外勞，這對夫妻真的蠻好笑的」等語，而開庭達成調解撤告後，家人急忙聯絡陳女趕快把PO文下架。

本案源於陳蔓菲2023年12月6日，在臉書粉專等帳號PO文，指稱「一看就知道是廢物的爛人」、「被人養的狗」、「讓這條狗去安樂死吧」、「那隻加拿大約克夏該處死」。同月13日再PO文「你甚麼東西，甚麼妖魔鬼怪」、「你這隻白狗」「夏克立貞（應為真）的是瘋子」等語。

▲演藝圈銀色夫妻黃嘉千（左）、夏克立（右）離婚官司即將宣判 。（圖／記者黃宥寧攝）

夏克立先前已表明不會告力挺黃嘉千的郎祖筠、竇智孔等藝人，但無法忍受陳蔓菲的辱罵，提告追究。台北地檢署認為把人說成是狗，十足貶抑與輕蔑，對夏的名譽權侵害不算小，超過一般人可忍受程度，起訴陳女涉犯公然侮辱罪嫌。

北院今下午首度開庭前，安排雙方試行調解，陳蔓菲同意賠償8萬元，並在粉專公開刊登道歉聲明，法官開庭時確認雙方成立調解，陳女的律師當庭交錢給夏克立的律師點交無誤並簽立撤告狀，法官諭知候核辦，由於夏克立將撤告，法院未來將會判決公訴不受理。

陳蔓菲的律師開完庭簡短表示，陳女會依照和解條件刊登聲明。夏克立的律師陳友炘說，陳蔓菲承認本案PO文是因為「情緒失控」，夏認為不算大事，既然陳女願意道歉，就同意和解。