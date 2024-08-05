捲入性別爭議！阿爾及利亞拳后籲「停止霸凌」：金牌就是最好回應

▲阿爾及利亞「拳后」克莉芙（Imane Khelif）被捲入無端的性別爭議。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

阿爾及利亞「拳后」克莉芙（Imane Khelif）與台灣好手林郁婷一樣，被捲入無端的性別爭議。她4日呼籲停止霸凌運動員，至於外界對於自己的質疑，金牌就是最好的回應。

25歲的克莉芙接受《美聯社》合作運動媒體SNTV採訪時談到，自己因為性別誤解所面臨的仇恨「傷害人類尊嚴」，「我要向全世界的人們傳達一個訊息，要維護奧運原則與奧運憲章，不要霸凌運動員，因為這會產生巨大影響。這可能摧毀人們，扼殺人們的思想、精神與心智，並且分化人們。」

克莉芙表示，遠離家鄉參與運動員生涯最重要的比賽，卻要忍受這種折磨，確實備感壓力與痛苦，「我每周有2天會跟家人連絡。我希望他們沒有受到太大影響。他們很擔心我，上帝保佑這場危機將以金牌告終，這會是最好的回應。」

Algerian boxer Imane Khelif called for an end to bullying athletes after she faced a wave of online abuse over misconceptions about her gender during the Paris Olympics. pic.twitter.com/Pl1sc5j181 — AP Sports (@AP_Sports) August 5, 2024

她多次強調，不會讓流言蜚語或指控，妨礙自己奪下阿爾及利亞的第一枚奧運金牌，「我來到這裡是為了獎牌，也是為了獎牌而戰」，同時對於國際奧委會（IOC）及其主席巴赫（Thomas Bach）的堅定支持表達感激。

《美聯社》報導，克莉芙及台灣拳擊手林郁婷在巴黎的勝利，成為本屆奧運的最大新聞之一。2名女性都將獲得自己的第一枚奧運獎牌，卻被國際拳擊協會（IBA）指稱，去年世界錦標賽未通過女子比賽資格檢測，因此面臨網路霸凌，以及關於性別的未經證實指控。

▲克莉擊敗匈牙利選手哈默里（Anna Luca Hamori）晉級4強。（上圖／達志影像／美聯社；下圖／路透）



這場性別爭議引起全球激烈討論，許多人錯誤地宣稱克莉芙是男性或者跨性別者，包括前美國總統川普、哈利波特作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）等。

不過，國際奧委會多次宣布，克莉芙與林郁婷都具有充分參賽資格，並且譴責了IBA模糊的檢測標準，以及不透明的管理。

儘管面對種種攻擊，克莉芙出賽時仍獲得如雷歡呼與掌聲，觀眾揮舞阿爾及利亞國旗，並且高聲喊著她的名字。她目前已經打進66公斤級4強、確定奪牌，將於當地時間6日挑戰準決賽，對決泰國選手速萬那彭（Janjaem Suwannapheng），如果再次獲勝，將在9日出席金牌賽。