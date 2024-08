捲入性別爭議！阿爾及利亞拳后籲「停止霸凌」：金牌就是最好回應

▲阿爾及利亞「拳后」克莉芙(Imane Khelif)被捲入無端的性別爭議。(圖/達志影像/美聯社)



記者吳美依/綜合報導

阿爾及利亞「拳后」克莉芙(Imane Khelif)與台灣好手林郁婷一樣,被捲入無端的性別爭議。她4日呼籲停止霸凌運動員,至於外界對於自己的質疑,金牌就是最好的回應。

25歲的克莉芙接受《美聯社》合作運動媒體SNTV採訪時談到,自己因為性別誤解所面臨的仇恨「傷害人類尊嚴」,「我要向全世界的人們傳達一個訊息,要維護奧運原則與奧運憲章,不要霸凌運動員,因為這會產生巨大影響。這可能摧毀人們,扼殺人們的思想、精神與心智,並且分化人們。」

克莉芙表示,遠離家鄉參與運動員生涯最重要的比賽,卻要忍受這種折磨,確實備感壓力與痛苦,「我每周有2天會跟家人連絡。我希望他們沒有受到太大影響。他們很擔心我,上帝保佑這場危機將以金牌告終,這會是最好的回應。」

