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不敵歲月風雨摧殘　水道博物館創館元老木偶拉米功成身退近日拆除

▲台南山上花園水道博物館親子沙坑旁的巨型木偶拉米，因戶外天候嚴苛，導致木質結構嚴重毀損，加上連月來大雨，木偶出現多處凹陷已造成危險，經評估將拆除，創館元老即將走入歷史令人不捨。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館親子沙坑旁的巨型木偶拉米，因戶外天候嚴苛，導致木質結構嚴重毀損，加上連月來大雨，木偶出現多處凹陷已造成危險，經評估將拆除，創館元老即將走入歷史令人不捨。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南山上花園水道博物館創館近5年，其中位於親子沙坑旁的巨型木偶拉米，因造型充滿童趣，成為最受歡迎的裝置藝術，也吸引不少遊客拍照，堪稱園區指標景點，但因戶外天候嚴苛，導致木質結構嚴重毀損，加上連月來大雨，木偶出現多處凹陷已造成危險，經評估將於7日拆除，創館元老即將走入歷史，令人不捨。

▲台南山上花園水道博物館親子沙坑旁的巨型木偶拉米，因戶外天候嚴苛，導致木質結構嚴重毀損，加上連月來大雨，木偶出現多處凹陷已造成危險，經評估將拆除，創館元老即將走入歷史令人不捨。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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為了讓木偶能一直留在所有遊客心中，館方也舉辦活動，只要民眾可以將跟木偶的合照分享到臉書，並且標記水道博物館，即可在到訪時，出示截圖換取紀念品，讓木偶影像一直留在網路：文化局也思考利用什麼方式，延續這難得的記憶。

▲台南山上花園水道博物館親子沙坑旁的巨型木偶拉米，因戶外天候嚴苛，導致木質結構嚴重毀損，加上連月來大雨，木偶出現多處凹陷已造成危險，經評估將拆除，創館元老即將走入歷史令人不捨。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局長謝仕淵表示，水道博物館擁有廣闊的戶外空間，適合發展戶外活動，因此在開館沒有多久，就設置了沙坑，還有一座高四點五公尺的木偶，為了配合園區豐富生態，還在木偶頭部設置了鳥巢裝置，希望提供鳥類棲息，但截至即將拆毀，都沒有鳥類進駐，經過觀察，原來是附近樹稍有鳳頭蒼鷹的窩巢，也成為館內趣談。

▲台南山上花園水道博物館親子沙坑旁的巨型木偶拉米，因戶外天候嚴苛，導致木質結構嚴重毀損，加上連月來大雨，木偶出現多處凹陷已造成危險，經評估將拆除，創館元老即將走入歷史令人不捨。（圖／記者林東良翻攝，下同）

前幾年韓劇魷魚遊戲的木頭人引起風潮，也帶動一波木偶熱，也是木偶的全盛時期，但在酷熱多雨的山區，木質持續腐朽，雖然館方定期上漆保養，但仍不及大自然破壞力道，加上不少民眾拍照時，直接坐到木偶身上，更加速木偶毀損速度，原本館方還希望能撐過今年，在爭取經費重新設置，但計劃趕不上變化，木偶已經到了不堪承受階段，為了避免對遊客造成威脅，於是決定拆除。

▲台南山上花園水道博物館親子沙坑旁的巨型木偶拉米，因戶外天候嚴苛，導致木質結構嚴重毀損，加上連月來大雨，木偶出現多處凹陷已造成危險，經評估將拆除，創館元老即將走入歷史令人不捨。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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