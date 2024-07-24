快訊／全台22縣市「明天中午前」都達停班課標準　最新風雨預報曝

▲強颱凱米來襲，今晚到明天將是影響風雨最劇烈的時候。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

強颱凱米侵台，中央氣象署最新風雨預測出爐，明午12時除南投縣、嘉義市、台東縣風力預測未達停班課標準，其他縣市都有較大陣風；未來24小時雨量，有14縣市達到停班停課標準，也就是說，全台22縣市都有風力或雨量達到停班課標準，但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

氣象署觀測，凱米颱風下午3時位在宜蘭的東南方約80公里，以每小時23轉15公里速度，向西北進行，近中心最大風速每秒53公尺、相當於16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺、相當於17級風。

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▲最新風雨預測 。（圖／氣象署提供）

氣象署下午4時風雨觀測資料顯示，明天凌晨6時到中午12時僅嘉義市、南投縣及台東縣未達平均風力7級以上或陣風達10級以上，其餘台灣本島所有縣市及金門、馬祖，平均風力或陣風都達到停班停課標準。

未來24小時雨量的部分，桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區等地區，到明晚8時為止的24小時累積雨量均達到停班課標準。

▲最新風雨預測 。（圖／氣象署提供）

依《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

▲各縣市停班課雨量參考基準表。（圖／翻攝人事行政總處網站）