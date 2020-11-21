嘉義高工家長會長交接　席開60桌...新任林怡華好人氣　

嘉義高工109學年度新、卸任家長會長暨家長委員會授證典禮

▲嘉義高工家長會長交接，林怡華(右一)由校長林文河手中接下家長委員會會長印信。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義高工20日舉辦109學年度新、卸任家長會長暨家長委員授證典禮，由全一水電工程有限公司董事長林怡華接任家長委員會新任會長，現場頒發新、卸任家長會長及家長委員當選證書及感謝狀，以表彰他們的努力付出與貢獻，亦感謝許弘儒前任會長及所有委員過去一年來的辛勞付出。

▲嘉義高工家長會長由林怡華接任(右七)。（圖／記者翁伊森翻攝）

授證典禮包含法務部蔡碧仲次長、前監察院張博雅院長、王美惠立法委員、市議會莊豐安議長暨多位議員、市警局張樹德局長及團隊、台東、南投、嘉義縣市高中國中國小校長、校友總會許月里總會長暨北中南雲嘉南各分會會長、陸軍專科學校校長周國健將軍、嘉義行善團慈善基金會蔡萬華理事暨夫人、若竹兒基金會林朋輝理事長暨夫人、市政府教育處林立生處長、林聰明砂鍋魚頭林佳慧執行長暨團隊、長義閣掌中劇團王錦章藝術總監、阮劇團團隊、嘉義市警察之友會、小英之友會、嘉義女中、精忠國小、大同國小團隊、嘉義縣國際同濟會、嘉義市中區扶輪社及台中高工家長委員會團隊等，共有約600人與會，場面盛大熱鬧。

▲嘉義高工家長會長交接宴請校友會及各界人士。（圖／記者翁伊森翻攝）

林怡華擔任過虹富機電有限公司經理、嘉義中區扶輪社(國際扶輪3470地區) 秘書、嘉義市警察之友會理事、及時雨行善團理事、社團法人世界和平會嘉義分會扶幼委員、國際同濟會嘉義縣會財務長及城隍廟、北安宮、文財殿、慈善會長期會員，現任全一水電工程有限公司董事長。

林怡華表示，教育應該是無私的公益事業，每個人若能捐出自己，貢獻自己棉薄之力，將能成就非凡志業，服務更多弱勢完成教育，盡一份社會責任，實踐善的循環。結婚姻後，即以岳父母為榜樣，投入慈善公益，結婚11年，終於得子，看著強褓中的嬰兒，啟發自己應該也要成為孩子的榜樣，陪伴孩子成長與學習，期許自己成為稱職的父母！

隨著孩子逐漸成長，看見教育層面是需要家長關心與支持，進而實質投入人力、物力的鼎力關懷；同時看見學校中弱勢孩童的窘境，於是告訴自己，起步教育不輸人，教育、求職都有齊頭式平等，一定要將每一份心，傳遞到孩子身上。夫人熊千綺更是在背後默默支持她，開始到學校擔任志工與導護媽媽，服務工作讓他們心靈更踏實自在。在此感謝家長會歷任會長的支持力挺，才能使得家長會更加茁壯。

校長林文河表示，感謝所有歷任家長會長及委員長期以來對學校的付出與奉獻，因為大家對教育事物的關心與支持，學校事務才得以順利推動及發展。看到大家願意出錢出力，一起為教育做努力，他要代表全校師生感謝來自於家長會的力量。希望有著優良的傳承、能精彩創造出嘉義高工更多的價值，讓孩子能適性揚才，活出最快樂、最充實的自我。