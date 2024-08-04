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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新竹都城隍告誡！綠議員穿「大算盤」潮T：千算萬算不如天算

（圖／民進黨新竹市黨部提供）

▲新竹都城隍廟寫著「世事何須多計較，神天自有大乘除」的大算盤。（圖／民進黨新竹市黨部提供）

記者陳俊宏／綜合報導

農曆七月初一子時到！新竹都城隍廟3日深夜舉行開福門儀式，新竹市民進黨籍議員身穿「大算盤」潮T，在一片傳統制式背心中，格外引人注目。民進黨新竹市黨部主委、市議員施乃如表示，千算萬算不如天算，只要城隍爺的大算盤一拿出來，功過賞罰可是條條分明，跑也跑不掉！

施乃如說，新竹都城隍公爺全台位階最高，每年農曆七月舉行的開福門、夯枷、查夜暗訪、奉旨遶境賑孤等科儀，不只是新竹市，更是全國重要的文化資產，大家除了參加祭典，更要欣賞廟內文物，尤其是城隍爺前方寫著「世事何須多計較，神天自有大乘除」的大算盤。

▼城隍爺前方的大算盤。（圖／民進黨新竹市黨部提供）

（圖／民進黨新竹市黨部提供）

施乃如表示，都城隍公爺的「大算盤」告誡世人，所做所為都逃不過祂的清澈眼睛，不管在都城隍公爺面前怎麼狡辯，只要大算盤一拿出來，貪汙、詐欺各種功過都賞罰分明，不要心存僥倖。

施乃如強調，被晉封為「威靈公」的都城隍公爺神威顯赫、香火鼎盛，是新竹人的共同信仰，不論是廟體建築，或廟內雕塑、匾額等文物更是珍貴；民進黨新竹市黨部特別以「大算盤」為發想，製作2024竹塹中元城隍祭T恤，彰顯都城隍公爺的公正無私，也歡迎全國民眾用最虔敬的心，趁農曆7月一起感受新竹都城隍的魅力！

（圖／民進黨新竹市黨部提供）

▲▼民進黨新竹市黨部特別以「大算盤」為發想，製作2024竹塹中元城隍祭T恤。（圖／民進黨新竹市黨部提供）

（圖／民進黨新竹市黨部提供）

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