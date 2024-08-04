　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「謊言」有人相信是因為「熟悉感」！重複出現的訊息會欺騙大腦

▲▼網路駭客。（圖／CFP）

▲謊言之所以會被人相信，是因為它重複出現，「熟悉感」欺騙大腦以為它是真的。（圖／CFP）

文／凱斯．桑思坦（Cass R. Sunstein）、塔莉．沙羅特（Tali Sharot）

摘自／時報出版《我們為什麼對好事麻木、對壞事容忍？：習慣化如何左右人生

重複出現的話語不等於真相，小心大腦騙了你。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比較熟悉，比較真實

我們不要誇大這些發現。如果你確信虛假陳述是錯誤的，你就不太可能會相信它。如果別人一再告訴你地球是平的，或者納粹大屠殺從未發生過，即使反覆聽到這些說法，你也不一定會相信它（儘管有些人會相信）。重點純粹在於，重複可以讓人認為某個命題較有可能是正確的，確實如此，不管它是否真實——所以如果有人想讓你相信一個謊言，一遍又一遍地陳述它，然後再說一次，可能真的會奏效。（希特勒知道，電視上的一些名嘴知道，有些「網紅」也知道這一點。）有趣的問題是：為什麼？

答案是：「重複」會讓你產生一種熟悉感。當某件事聽起來熟悉時，你就會認為它是真的。這是因為在生活中，熟悉的感覺常常（正確地）與真相聯繫在一起，而驚訝的感覺常常（正確地）與荒謬聯繫在一起。

例如，假設我們告訴你，我們有一隻會說瑞典話的七色貓。你必然會感到驚訝，這種感覺是一個很好的指標，顯示有些事情不對勁，你應該放慢速度，並仔細考慮這個陳述。接著你可能會把這個陳述與你現有的知識進行比較——貓很少會色彩繽紛，而且牠們只會喵喵叫——這會得出結論：我們的陳述可能是虛假的！

這一切都發生在一瞬間，你甚至沒有意識到它。現在，如果我們告訴你，我們養了一隻棕色的貓，牠想吃東西時就會喵喵叫，這會讓你產生一種安心的熟悉感，而這種感覺會轉化為「是的，聽起來沒錯」。

當你先前多次聽過某種陳述，你就會認為它理所當然，並且較少對它有所反應——你對它已經習慣，它不會產生驚奇。但當你聽到一個不熟悉的陳述時，你會感到不舒服，因此會質疑它。

傾向於相信聽起來熟悉的陳述，而懷疑教人驚訝的陳述，這是有道理的。一般說來，聽來熟悉的陳述更有可能是真實的。這是因為你由不同的來源，聽到熟悉的說法——也許來自你的母親和你的朋友艾倫，還有新聞報導。如果這些人都同意這個陳述，那麼它就可能是正確的（你可能會合理地認為）。

因此，「比較熟悉，比較真實」的捷思法不壞。但是當人們有錯誤的想法，或者試圖傳播假訊息，使謊言因重複而變得熟悉時，問題就會出現。

這個問題的根源在於，你的大腦非常擅長指認出「我以前聽過這種說法」（也就是這是「熟悉的」），但不擅長記住你以前是在哪裡、由誰那裡、在什麼情況下聽過這個說法。儲存額外的資訊需要付出努力，並且需要寶貴的資源。當你聽到「維生素C可以幫助治療普通感冒」時，你知道你以前聽過這句話，但你不一定記得是由你迷信的叔叔還是某個值得信任的科學家那裡聽到的。然而，比較熟悉就比較真實的捷思法會開始發揮作用。

僅僅聽到陳述的一部分，例如「老鼠很會跑」，就更有可能讓你相信完整的陳述：「老鼠每小時可以跑四十哩。」接觸到前幾個字會讓你感覺好像聽過整句話，進而給你一種熟悉感，接下來又觸發了比較熟悉就比較真實的捷思法。

這就是為什麼重複一個陳述來駁斥它，可能會適得其反。想像你的臉書朋友皮諾丘發文說：「美國大多數的囚犯都是移民。」你查了一下，發現這是不正確的，所以你發文說：「美國大多數的囚犯都是移民，這話是不真實的。」你的另一個臉書朋友傑佩托在看他的動態消息時讀到了這兩篇貼文。「美國大多數的囚犯都是移民」對他而言因為重複而變得熟悉，因此感覺很真實。傑佩托不記得你的否定，只記得基本的敘述。

就像我們大多數人一樣，傑佩托對主要的訊息高度敏感：天氣預報是否說今天會很冷，公職候選人是否聲稱自己是戰爭英雄，當地報紙是否報導說電視明星犯了毒品罪。相比之下，傑佩托不太在意「元資訊」（meta-information），即有關主要資訊是否準確的其他資訊。但如果你被明確告知所謂的天氣預報是開玩笑，或者某位公職人員為了吸引選票而扭曲自己的紀錄，你就不會完全忽視這一點。然而，我們就像傑佩托（和大多數人）一樣，給予它的重視明顯不足。如果你喜歡心理學術語，這個術語就叫作「元認知近視」（metacognitive myopia）。

這表示你必須小心，不要重複謊言，即使是為了揭穿它們。有時最好完全忽略謊言，以避免它獲得認同。誠然，有時需要與謊言正面對決，但即使在這樣的情況下，你也應該避免重複錯誤訊息，而應陳述事實。例如，如果想反駁皮諾丘「美國大多數的囚犯都是移民」的貼文，你認為下列哪種說法更好？

A 「美國只有不到10％的囚犯是移民。」
B 「美國91％的囚犯都在美國出生。」

在本質上，這兩種說法都傳達了相同的想法。然而，陳述A在人們的心目中把「移民」一詞與「囚犯」連結在一起。連結這兩個概念可能會在無意中觸發熟悉感信號，導致幾週後，人們再度聽到「美國大多數的囚犯都是移民」這個陳述時，就會覺得它很合理。陳述B則避免了這個陷阱。

▲▼時報出版《我們為什麼對好事麻木、對壞事容忍？：習慣化如何左右人生》。（圖／時報出版）

★本文摘自時報出版《我們為什麼對好事麻木、對壞事容忍？：習慣化如何左右人生》，作者凱斯．桑思坦（Cass R. Sunstein）為行為經濟學專家、塔莉．沙羅特（Tali Sharot）為認知神經科學教授。危機與轉機，就藏在習以為常的事物裡。從個人幸福到社會議題，當現狀變得沉悶且黯淡，「去習慣化」就是走出新局的路線圖。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
中華隊第2面獎牌入袋！　拳擊美少女吳詩儀止步4強奪銅
7-11、OK優惠來了！歡慶李孟遠奪牌「買1送1」限時開搶
中國羽球「臥槽姐」奪金！忍不住「又飆金句」央視秒切廣告

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「謊言」有人相信是因為「熟悉感」！重複出現的訊息會欺騙大腦

快訊／7-11、OK優惠來了！歡慶李孟遠奪牌「買1送1」限時開搶

Joeman開箱全球最大間鼎泰豐！高麗菜一盤破500元

快訊／歡慶奧運奪牌！萊爾富「大杯美式、拿鐵、指定冰品買1送1」

鬼門今晚打開！命理師點名「最衰3生肖」　子時前快回家

鬼門要開了　「民雄鬼屋」上網求售！開價6874萬

快訊／長榮香港飛台北班機「訊號異常」　起飛一半折返

明天2地飆37度　下周可能有熱帶系統「2天最靠台灣」

快訊／17:41花蓮萬榮規模4.2地震！最大震度3級　7縣市有感

快訊／1縣市大雨特報！下到晚上

林郁婷賽後外媒擠破頭　教練：已不能用心疼形容

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

美國男送女友「貓咪花束」　6奶貓探頭萌翻網：好浪漫❤

汽車突停路口斑馬線　放人下車後方全堵住

農曆7月少穿黑、紅色　廖大乙：忌說「鬼」字

肌肉男挑戰空中瑜伽超痛苦　被布緊纏哀號：會「卡蛋」

麟洋配2比1逆轉勝挺進金牌戰　「要為台灣再拿一面奧運金牌」

當自己父親是雙胞胎　女兒憶童年常叫錯爸

有工作了！樂天女孩Yuri「1年沒收入」　明年跳槽別隊？「滿多隊有來詢問」

「謊言」有人相信是因為「熟悉感」！重複出現的訊息會欺騙大腦

快訊／7-11、OK優惠來了！歡慶李孟遠奪牌「買1送1」限時開搶

Joeman開箱全球最大間鼎泰豐！高麗菜一盤破500元

快訊／歡慶奧運奪牌！萊爾富「大杯美式、拿鐵、指定冰品買1送1」

鬼門今晚打開！命理師點名「最衰3生肖」　子時前快回家

鬼門要開了　「民雄鬼屋」上網求售！開價6874萬

快訊／長榮香港飛台北班機「訊號異常」　起飛一半折返

明天2地飆37度　下周可能有熱帶系統「2天最靠台灣」

快訊／17:41花蓮萬榮規模4.2地震！最大震度3級　7縣市有感

快訊／1縣市大雨特報！下到晚上

台男雪梨遭15歲少年刺殺身亡！　疑毒品交易破局

陳夢桌球女單成功衛冕金牌！　表哥黃曉明連發「20個啊」

首批退稅收不到　財政部曝5關鍵「入帳不知退稅款」

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

「謊言」有人相信是因為「熟悉感」！重複出現的訊息會欺騙大腦

1張圖看巴黎奧運第9日賽程　麟洋配爭金、林郁婷贏就保銅

拳擊女王強勢挺進4強　陳念琴霸氣高喊：我要的是金牌

3度叩關奧運終於奪牌！抗癌女拳王陳念琴落淚下秒「變臉」比愛心

美媒誤報襲川普槍手是華裔　白人至上主義漸趨暴力化

快訊／陳念琴強勢挺進4強　中華隊拳擊保底再一面銅牌

爸洗完澡只圍浴巾！狠貓見「人體逗貓棒」開抓

生活熱門新聞

鬼門今晚打開！命理師點名「最衰3生肖」

即／7-11、OK優惠來了！歡慶李孟遠奪牌推買1送1

應援麟洋配「揮台灣國旗」遭制止！外國大叔1招秒解

即／歡慶奧運奪牌！萊爾富推買1送1優惠

今晚11點鬼門開！　22禁忌一次看

林郁婷「身分證開頭是2」！他傻眼：台灣人跟著起鬨

Joeman開箱全球最大間鼎泰豐！高麗菜一盤破500元

快訊／國家警報大響！大雷雨炸2縣市　防雷擊冰雹

8微罪不開放檢舉後「首周罰單反暴增2萬件」　交通部揭原因　

台師大暑修免錢「可提早1年畢業」！學生搶上課：怎麼不早點開始

幼兒園抱錯女兒「還去買雞蛋糕」　律師喊恐怖：該離婚

同事退公司LINE群　1高招被4萬人讚爆

鬼門要開了　「民雄鬼屋」上網求售

明天2地飆37度　下周可能有熱帶系統「2天最靠台灣」

更多熱門

相關新聞

「工作都由主管指定」只能當二流人

「工作都由主管指定」只能當二流人

許多上班族認為，工作就是「完成上司指定的任務」，然而日本人氣財經作家金武貴提到，「一流菁英」跟一般人的差異，就是會主動找出自己感興趣、能發揮長才，並且對公司和客戶都有好處的工作，而不是一直被動去接受交辦不擅長又不感興趣的事，搞得意志消沈，「只會照著主管的指示做事，就永遠都只是二流人」。

菁英都有運動習慣！工作績效更好

菁英都有運動習慣！工作績效更好

職場出局最快方式：厚臉皮遲到

職場出局最快方式：厚臉皮遲到

紅遍全球「庭院告示牌」降低輕生率

紅遍全球「庭院告示牌」降低輕生率

最擅長說謊的3星座！Top 1口才好反應快

最擅長說謊的3星座！Top 1口才好反應快

關鍵字：

謊言時報出版

讀者迴響

熱門新聞

高雄妹遭3藝人「接力性侵」　提告敗訴

鬼門今晚打開！命理師點名「最衰3生肖」

賀台灣首面獎牌入袋！迷客夏「買1送1」明天開搶

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

即／7-11、OK優惠來了！歡慶李孟遠奪牌推買1送1

新北晚間嚴重車禍！18歲騎士命危搶救中

台灣第2面獎牌　吳詩儀止步4強奪銅

童玩節2非洲舞者失聯！被找到不想回國

花蓮20歲妹遭性侵　玩大冒險被扒光逞慾

應援麟洋配「揮台灣國旗」遭制止！外國大叔1招秒解

麟洋金牌戰對中國！陸球迷氣「這倆平時裝死」

喝星巴克爽中發票千萬大獎！幸運兒在「這縣市」

基隆晚間砍人！28歲男「全身是血」求救

嘉義爸「接錯小孩」幼兒園師遭解聘

鬼月「7大恐怖禁忌」千萬別碰！

更多

最夯影音

更多

林郁婷賽後外媒擠破頭　教練：已不能用心疼形容

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

美國男送女友「貓咪花束」　6奶貓探頭萌翻網：好浪漫❤

汽車突停路口斑馬線　放人下車後方全堵住

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面