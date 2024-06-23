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只靠智力無法拉開差距！菁英都有運動習慣：工作績效、專注力都更好

▲▼上班族,辦公室,創業,年輕人,思考,小資族,商務人士,面試,職場。（圖／視覺中國CFP）

▲許多菁英跟一般人拉開差距的秘訣，就是有良好的運動習慣。（示意圖／視覺中國CFP）

記者林育綾／台北報導

許多人為了提升自我，多半在智力上競爭，但財經專家提到，生理的基礎建設——「身體」是能拉開距離的關鍵，許多菁英其實都有運動習慣，不但工作績效比較好，也是自我紀律、專注力、持續力的展現，是提高工作效率必要且健康的投資。

日本人氣財金專欄作家金武貴在世界最大外商資產管理公司富達投資（Fidelity Investments）擔任分析師，負責上市公司的調查與評估，由於多年近身與世界頂尖菁英共事的獨特工作經驗，受邀為「東洋經濟ON LINE」主持「世界菁英直擊！」專欄，獲得廣大上班族迴響，成為日本人氣第一的專欄作家，文章也集結出書《世界一流菁英的77個最強工作法》。

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他在書中提到，自己在很多國家、各種職場工作過，發現許多菁英人士跑步都很快，而且跑幾公里都不會累，前同事也是如此，除了馬拉松、網球這類正規的運動，到鐵人三項、自行車都有涉獵。也有不少人的興趣是極真空手道、太極拳、泰拳、摔跤之類的激烈運動。

金武貴說，很多人想像「畢業於好大學、在好公司工作的菁英」，可能會以為都是蒼白的「御宅族」，但他回想國外的同事，很多都像是隨時可以從美國最大的摔角集團WWE出道的「筋肉人」，他們對運動的熱情，是超越健康和興趣的層次。

▲靈動數7的朋友，本月在事業和財運方面都暢旺順利，你的工作表現將有效提升，同時有機會讓公司看到你的能力，進而獲得升職的機會。（示意圖／視覺中國CFP）

▲有正確習慣且努力運動的人，工作的績效也會比較好。（示意圖／視覺中國CFP）

他表示，「一流的人做任何事情都是徹底克己，一開始是把運動當興趣，不知不覺就追求達到媲美運動員的水準。」而且對運動執著的人，對於基礎步法也都很講究，甚至對站姿、坐姿、走路姿勢都很要求，還有人去上關於「走路方式」和「坐姿」的課程。

他觀察，有正確習慣且努力運動的人，工作的績效也會比較好，而且運動是自我紀律、專注力、持續力的展現，也是提高工作效率必要且健康的投資。「大家都在智力上競爭，所以很難有太大的差距，但生理的基礎建設——身體，卻意外的能拉開距離。」

世界一流菁英的77個最強工作法》繁體中文版由時報出版，近日推出暢銷新裝版，讓讀者明白IQ、學歷不代表工作能力，而是習慣和態度才讓人脫穎而出。

▲《世界一流菁英的77個最強工作法》繁體中文版由時報出版，近來推出暢銷新裝版。（圖／時報出版）

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