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幼兒園抱錯女兒「還去買雞蛋糕」　律師喊恐怖：該離婚

爸爸幼兒園抱錯小孩「還去買雞蛋糕」　呂秋遠喊恐怖：快離婚搶親權

▲示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自pexels）

文／CTWANT

嘉義市1家準公共托育幼兒園發生抱錯小孩的離譜事件，對此律師呂秋遠表示不敢相信，認為整起事件太不合理，擔心也許是一起恐怖的社會新聞，可能該名爸爸根本沒有小孩在幼兒園；但如果真的是抱錯，呂秋遠向該名男子的妻子喊話「妳應該離婚，親生的孩子都可以認錯，還有什麼不能發生？」  

律師呂秋遠近日在臉書發文稱，據說嘉義有爸爸去幼稚園接孩子，結果接到別人的孩子，後來才發現帶錯，「根據這麼多年來的經驗，確實有爸爸不知道孩子念幾年級、導師叫什麼名字、今年幾歲、念那間學校或是幼稚園。但是抱錯小孩這件事，其實我是不相信的。」

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呂秋遠也認為，不認得自己小孩，卻會去接小孩，這件事從經驗法則來看，「一點都不合理啊！除非這個爸爸跑遠洋漁船，三年回一次台灣，否則怎麼可能不認得自己小孩，還會帶小孩去買雞蛋糕？」

所以呂秋遠表示，不應該把這件事當作笑話來看，因為這不是笑話，而是恐怖的社會新聞，「如果這個『爸爸』根本沒有孩子在這間幼稚園就讀，當然就是可怕的略誘事件。他喬裝成有孩子在這間幼稚園念書，然後把其中一個小女孩帶走。」

「當然，如果真的是抱錯，那麼請媽媽跟我聯繫」，呂秋遠向當事人的媽媽喊話，認為對方不只應該跟接錯小孩的老公離婚，也應該好好的爭取親權，「親生的孩子都可以記錯，那麼還有什麼不能發生的？這件事並不好笑，而是恐怖故事，孩子可以接錯？下次外遇的時候，會不會說，其實我認錯自己老婆了？」

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