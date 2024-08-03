　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「麟洋配」挺進金牌戰！金門縣立體育場8／4再直播　還可摸彩

▲▼金門政府將在體育場舉辦「麟洋配」金牌賽轉播，並提供豐富獎品供摸彩。（圖／記者林名揚翻攝）
▲金門政府將在體育場舉辦「麟洋配」金牌賽轉播，並提供豐富獎品供摸彩。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

台灣黃金男雙「麟洋配」王齊麟及李洋4強戰獲勝，打贏了丹麥勁敵，金門昨晚在金城國中藝文中心轉播羽球男雙打四強賽Live賽事，鄉親們見證「麟洋配」挺進金牌戰，現場氣氛相當熱烈。4日將再度於金門縣立體育場舉辦的直播活動，現場有金酒公司提供10醰5公升金門高粱酒供摸彩，邀請大家齊聚看球賽，一起為「麟洋配」加油。

陳福海縣長表示，感謝大家特地到場為金門的驕傲—李洋和王齊麟加油，希望到場鄉親的掌聲和加油聲能夠穿越萬里，為麟洋配在巴黎的比賽注入更多的能量和勇氣，一起祝福他們能夠繼續過關斬將，順利晉級到金牌戰中，再次為金門奪取一面金牌，同時也宣布縣府將與李洋團隊、金門體育會共同建構更好的羽球環境，興建國際級的羽球比賽場館，培育下一個李洋，為金門爭光。

▲▼金門政府將在體育場舉辦「麟洋配」金牌賽轉播，並提供豐富獎品供摸彩。（圖／記者林名揚翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

金寧鄉楊忠俊鄉長說，希望鄉親能為「麟洋配」大力集氣，讓奧運金牌再次降臨金門；李洋的伯伯李開陣也非常感謝縣府特地安排直播活動，希望李洋能再次勇奪金牌，為金門爭光；金門體育會唐麗輝理事長也表示將與縣府共同努力，培育更多優秀選手，讓金門更快有下一位李洋出現。

在直播現場，縣府教育處也特別準備了小國旗與加油棒贈送給鄉親，在主持人的帶動下，加油聲此起彼落，現場氣氛十分的熱烈，麟洋配在鄉親的加油聲下，雖然第一局落敗，但重整旗鼓後，順利連勝兩局，擊敗對手，陳福海縣長也興奮的與在場鄉親們共同大聲慶賀，並宣告8月4日（星期日）縣府在金門縣立體育場舉辦的直播活動，將請金酒公司提供10醰5公升金門高粱酒供到場為麟洋配加油的鄉親摸彩，希望大家再次集氣，讓麟洋配再次勇奪金牌。

▲▼金門政府將在體育場舉辦「麟洋配」金牌賽轉播，並提供豐富獎品供摸彩。（圖／記者林名揚翻攝）

縣府教育處表示，8月4日金牌戰的直播時間，將與轉播公司確認後另行公告，希望鄉親密切注意縣府臉書相關訊息，直播活動現場也將特別準備豐富彩品，摸彩名額限額1000名，發完為止，歡迎鄉親們踴躍到場為麟洋配加油，見證奪金時刻。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼金門政府將在體育場舉辦「麟洋配」金牌賽轉播，並提供豐富獎品供摸彩。（圖／記者林名揚翻攝）

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
林莎在沖繩拍全裸寫真　戶外被圍觀
快訊／國1路竹交流道「主線道封閉」！2自小客、大貨車追撞2傷
快訊／大台北熱爆！　最高飆39.4℃
台中通緝犯逃10年沒被抓　還出國82次
一句「戴資穎廣告那麼多」遭炎上！　丁寧失言急道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「麟洋配」挺進金牌戰！金門縣立體育場8／4再直播　還可摸彩

17縣市「高溫警示」　台北飆39.4℃

氣象署人員涉貪遭搜索約談　李孟諺：毋枉毋縱

「品田牧場」LINE狂發優惠！　官方急聲明：帳號被盜用

周末大台北紫爆飆37度　低壓帶進逼「下周一變天」

農曆7月鬼門開！民俗專家：忌說「鬼」字　４生肖下半年轉運

「Taiwan In毛巾」遭搶走！製造商霸氣尋人：來找我，我送你

女拳王林郁婷晉級奧運8強　文大聘為專任助理教授

印度神童來台　教授列「預言7大錯誤」完全是炒作：太廉價了吧

台師大暑修免錢「可提早1年畢業」！學生搶上課：怎麼不早點開始

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

跆拳道甜心羅嘉翎出發奧運！　帶熊抱哥搭機百名學弟妹相送

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」　行車畫面曝光...無助：對方肇逃了

麟洋配2比1逆轉勝挺進金牌戰　「要為台灣再拿一面奧運金牌」

當自己父親是雙胞胎　女兒憶童年常叫錯爸

Toyz入獄79天放風！亂爆「網美壞壞」首開庭

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

J.K.羅琳誣林郁婷是雙性人　「無法選擇出生但可以不作弊」

台南女被瑜伽布勒頸險窒息　急喊Siri幫報案！警消破門救人

生小孩只為養兒防老嗎？　退休金計算機教你靠自己

「麟洋配」挺進金牌戰！金門縣立體育場8／4再直播　還可摸彩

17縣市「高溫警示」　台北飆39.4℃

氣象署人員涉貪遭搜索約談　李孟諺：毋枉毋縱

「品田牧場」LINE狂發優惠！　官方急聲明：帳號被盜用

周末大台北紫爆飆37度　低壓帶進逼「下周一變天」

農曆7月鬼門開！民俗專家：忌說「鬼」字　４生肖下半年轉運

「Taiwan In毛巾」遭搶走！製造商霸氣尋人：來找我，我送你

女拳王林郁婷晉級奧運8強　文大聘為專任助理教授

印度神童來台　教授列「預言7大錯誤」完全是炒作：太廉價了吧

台師大暑修免錢「可提早1年畢業」！學生搶上課：怎麼不早點開始

5周年啟示／成敗繫一人、黨路線模糊　民眾黨能擺脫「時力困境」？

身分證有3個8送28顆干貝！王品10品牌父親節優惠　還能抽全單免費

翁滋蔓合照「230cm巨獸」身高差太萌！　看球賽穿超辣同框魔獸

自小客北宜公路左轉...紅牌重機煞不住猛撞　車身爛碎騎士骨折

台北戰神美籍前鋒奧利佛加盟　前2季效力日本B聯盟

林莎在沖繩拍全裸寫真　聞李易失業驚絕對不可能

被許光漢抽中…妹子直接爆哭　他放大絕「微笑摸頭殺」全場叫瘋了

53歲光良「秀驚人腹肌」五月天怪獸不忍掀衣服　阿信見一狀況吃醋了！

輝達新AI晶片遭曝推遲至少3個月　波及微軟、Meta等大客戶

嚴立婷回台！愛女「我又可以變公主了」　2照片對比網秒懂：判若兩人

日本外攜式收納推車 多元收納 買1送1 三秒快速曡收

生活熱門新聞

今晚11點鬼門開！　22禁忌一次看

小三躲房內！4.7萬網美抓姦5年男友：你真的很爛耶

同事退公司LINE群　1高招被4萬人讚爆

快訊／午後雨彈來了「5縣市大雨特報」　下到入夜

外面一片汪洋！「擋水神器」守住百年米廠　2萬人震撼

「地表最正啦啦隊」傳想離隊！全新身份曝

市民大道連日跳電　元凶抓到了...台電調查曝

網美抓姦男友點名1女　當事人限動回應了

8微罪不開放檢舉後「首周罰單反暴增2萬件」　交通部揭原因　

頭份傳「轟轟聲」停電　台電緊急派員

印度神童預言「完全是炒作」7大錯誤曝

法國《世界報》奧運獎牌榜「掛台灣國旗」名稱寫Taiwan

脂肪肝愈久罹癌機率愈高！醫3招逆轉

12星座「小心言行」！一周運勢一次看　天蠍遇貴人

更多熱門

相關新聞

麟洋配丹麥一戰「現場應援聲」感動電視觀眾

麟洋配丹麥一戰「現場應援聲」感動電視觀眾

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」2日擊敗丹麥組合後，精彩表現和場邊花絮都成為熱門話題。民進黨立委洪申翰就在Threads表示，「直播一直聽到場邊大喊『台灣』加油，真的好感動！」不少人也直點頭，「感動到快哭了！根本主場呀」、「電視裡一直聽到大家在喊台灣加油！」「不說還以為是台灣主場！」

一句「戴資穎廣告那麼多」遭炎上！丁寧失言急道歉

一句「戴資穎廣告那麼多」遭炎上！丁寧失言急道歉

國際拳總竟給退賽選手5萬美元獎金

國際拳總竟給退賽選手5萬美元獎金

林郁婷打贏致意對手遭無視！前國手女星怒了

林郁婷打贏致意對手遭無視！前國手女星怒了

王齊麟「順毛時間」想啥？本尊留8字超有畫面

王齊麟「順毛時間」想啥？本尊留8字超有畫面

關鍵字：

2024奧運2024奧運羽球王齊麟李洋2024奧運台灣之光

讀者迴響

熱門新聞

Taiwan In毛巾遭沒收　 中華奧會回應

奪金馬上被求婚！中國羽球女將剛哭完又淚崩

27秒禮讓行人2次　駕駛被檢舉罰2.4萬

挺進金牌戰！王齊麟場邊爽喊「有牌了」全笑瘋

王齊麟神鬼換拍！球迷讚魔術等級

今晚11點鬼門開！　22禁忌一次看

小三躲房內！4.7萬網美抓姦5年男友：你真的很爛耶

台南2歲童遭水管插肛虐死！母冷眼旁觀：不嚴重

竹科驚見洗門風！男員工大門口下跪　聯發科說話了

鳳梨：就算現在也還會動手！反控「罔腰PO片博同情」

被揍46秒後控對手是男的　義女將：想道歉

爆滿外媒擠破頭！林郁婷賽後未受訪

李洋滿臉鬍渣！釣出王齊麟曝「不能刮」原因

情侶「燒烤店」活春宮　男手快速搗動

溺斃女高中生最後身影曝！父控夏令營教練無作為

更多

最夯影音

更多

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

跆拳道甜心羅嘉翎出發奧運！　帶熊抱哥搭機百名學弟妹相送

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」　行車畫面曝光...無助：對方肇逃了

麟洋配2比1逆轉勝挺進金牌戰　「要為台灣再拿一面奧運金牌」

當自己父親是雙胞胎　女兒憶童年常叫錯爸

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面