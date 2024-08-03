「麟洋配」挺進金牌戰！金門縣立體育場8／4再直播　還可摸彩



▲金門政府將在體育場舉辦「麟洋配」金牌賽轉播，並提供豐富獎品供摸彩。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

台灣黃金男雙「麟洋配」王齊麟及李洋4強戰獲勝，打贏了丹麥勁敵，金門昨晚在金城國中藝文中心轉播羽球男雙打四強賽Live賽事，鄉親們見證「麟洋配」挺進金牌戰，現場氣氛相當熱烈。4日將再度於金門縣立體育場舉辦的直播活動，現場有金酒公司提供10醰5公升金門高粱酒供摸彩，邀請大家齊聚看球賽，一起為「麟洋配」加油。

陳福海縣長表示，感謝大家特地到場為金門的驕傲—李洋和王齊麟加油，希望到場鄉親的掌聲和加油聲能夠穿越萬里，為麟洋配在巴黎的比賽注入更多的能量和勇氣，一起祝福他們能夠繼續過關斬將，順利晉級到金牌戰中，再次為金門奪取一面金牌，同時也宣布縣府將與李洋團隊、金門體育會共同建構更好的羽球環境，興建國際級的羽球比賽場館，培育下一個李洋，為金門爭光。

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金寧鄉楊忠俊鄉長說，希望鄉親能為「麟洋配」大力集氣，讓奧運金牌再次降臨金門；李洋的伯伯李開陣也非常感謝縣府特地安排直播活動，希望李洋能再次勇奪金牌，為金門爭光；金門體育會唐麗輝理事長也表示將與縣府共同努力，培育更多優秀選手，讓金門更快有下一位李洋出現。

在直播現場，縣府教育處也特別準備了小國旗與加油棒贈送給鄉親，在主持人的帶動下，加油聲此起彼落，現場氣氛十分的熱烈，麟洋配在鄉親的加油聲下，雖然第一局落敗，但重整旗鼓後，順利連勝兩局，擊敗對手，陳福海縣長也興奮的與在場鄉親們共同大聲慶賀，並宣告8月4日（星期日）縣府在金門縣立體育場舉辦的直播活動，將請金酒公司提供10醰5公升金門高粱酒供到場為麟洋配加油的鄉親摸彩，希望大家再次集氣，讓麟洋配再次勇奪金牌。

縣府教育處表示，8月4日金牌戰的直播時間，將與轉播公司確認後另行公告，希望鄉親密切注意縣府臉書相關訊息，直播活動現場也將特別準備豐富彩品，摸彩名額限額1000名，發完為止，歡迎鄉親們踴躍到場為麟洋配加油，見證奪金時刻。

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