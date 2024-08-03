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「Taiwan In毛巾」遭搶走！製造商霸氣尋人：來找我，我送你

▲▼台灣羽球男雙李洋、王齊麟昨天擊敗丹麥組合挺進巴黎奧運金牌戰，不過場邊球迷手持「Taiwan」加油毛巾遭沒收。（圖／路透）

▲球迷手持「Taiwan」加油毛巾遭沒收。（圖／路透）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」2日擊敗丹麥組合，挺進巴黎奧運金牌戰，卻發生場邊球迷手持「Taiwan in」的應援毛巾遭沒收。對此，毛巾製造商「地圖製造」連發兩篇文，先是直呼「太扯了吧」，之後霸氣喊話毛巾被搶走的球迷，「可以來找我，我送你」。

粉專「地圖製造 MakeWorld.tw」2日晚上9點先是發文，得知有觀眾手舉「Taiwan in」的毛巾，結果應援物被工作人員搶走，「真的太扯了吧！上面只有寫Taiwan也不行？」隔了約2小時，地圖製造再度發文，「那位被搶走的人可以來找我，我送你」，態度超霸氣。

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據悉，該條印有「Taiwan In」字樣的應援毛巾，是「麟洋配」上屆東京奧運摘金後的慶祝商品。而根據巴黎奧運官網指出，「僅能攜帶運動員所屬的國家旗幟或相關物品，其餘包含具有政治訊息或是被認定違反公共秩序的物品則無法帶進場館。」

中華奧會榮譽副主席陳士魁接受中央社訪問時則表示，巴黎奧運官網有明確列出相關規定，「每屆奧運都一樣，包含我自己帶隊去雅典奧運也有碰到，甚至看過直接把人請出場，並非要針對誰，只是希望不要引起紛爭。」

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