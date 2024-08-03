脂肪肝存在愈久「罹癌機率愈高」！醫師教3招逆轉

▲脂肪肝存在的時間愈久，罹患肝癌的機率愈高。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

台灣有許多特色美食，三高、糖尿病及脂肪肝也因此十分盛行。對此，腸胃科醫師鄭泓志表示，台灣男性脂肪肝的比例是女性的2倍，且脂肪肝存在愈久，罹癌機率就愈高，有3個關鍵務必堅持，才能夠逆轉脂肪肝。

鄭泓志表示，根據衛福部統計，台灣約有2成罹患肝癌的民眾，是因為脂肪肝導致，且台灣男性的脂肪肝比例是女性的兩倍，幾乎每3位男性當中，就有1人患有脂肪肝，且脂肪肝存在的時間愈久，罹癌的機率就愈高。

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鄭泓志說，脂肪肝是指肝內的脂肪超過肝重量的5％以上，也有以肝組織切片超過10％以上的肝細胞有脂肪空泡堆積，作為臨床判斷脂肪肝的依據，通常輕度脂肪肝不會有自覺症狀，少數患者可能有疲倦、全身無力、噁心、嘔吐，或食慾下降、腹脹及上腹有壓迫感等症狀。

至於臨床上的診斷依據，通常有2種方式，第一種是透過血液檢查，檢驗三酸甘油脂、膽固醇及脂蛋白膽固醇數值偏高，加上肝臟指數AST、ALT過高的情形，醫師就會懷疑有脂肪肝的可能性，協助安排超音波檢查。

▲鄭泓志提到，每年逐漸減輕體重5％～10％，對身體健康非常有好處。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



第二種則是超音波檢查，這是醫學上快速、不具侵入性的診斷方式，由醫師掃描超音波時，觀察肝臟的質地，堆積脂肪的部分亮度會較量，也會與腎臟比較質地亮度的深淺。目前則有較新的技術，叫做「肝臟纖維掃描儀」，同樣是透過超音波方式，但能夠更細緻判讀肝臟纖維化級數。

鄭泓志說，若脂肪肝久未治療、飲食控制，會導致肝臟慢性發炎，甚至產生病變，若在超音波的過程中，醫師發現有肝臟病變的可能性，就會視情況安排核磁共振，或有顯影劑的掃描斷層、肝臟穿刺切片，檢測是否有肝硬化或癌化的問題。

不過，鄭泓志提醒，許多人得知自己有脂肪肝，會感到相當擔心，但其實這沒有想像中那麼可怕，一般來說脂肪肝是可逆的，只要及早診斷、及早治療，大多可以恢復，但若放任發展，就可能變成脂肪性肝炎和肝纖維化，最後演變成肝硬化、肝癌。

對此，鄭泓志也教導3招健康管理、控制飲食及調整作息，協助患者逆轉脂肪肝，分別如下：

一、堅持控制飲食：低脂、低鹽、高纖飲食。

二、堅持良好生活習慣：不抽菸、不熬夜、忌過量喝酒、忌大量零食與甜飲、忌久坐不動等。

三、堅持保持合適的體重：脂肪肝與肥胖、糖尿病等互為因果，可在1年內體重逐漸減輕5％～10％對身體健康非常有好處。

最後，鄭泓志提醒，預防勝於治療，定期健康檢查相當有必要，問題發現得愈早，就有機會逆轉脂肪肝、回歸健康人生。