聽信吃黑蒜能改善脂肪肝！她「每天嗑2顆」肚子痛爆就醫

▲女子聽信黑蒜能夠改善脂肪肝症狀，每天吃2顆，結果導致嚴重腹痛。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者柯振中／綜合報導

誤信偏方，恐怕會讓身體更加難受！一名40歲的女子有脂肪肝的問題，於是聽信別人的建議，每天吃黑蒜，甚至還擅自加量，最終卻因為腹部脹痛，以及有噁心、想吐等症狀，嚇得趕緊就醫，才知道原來吃的量太多了。

肝膽腸胃科醫師張振榕在節目《醫師好辣》分享，這名女子有脂肪肝的問題，平常也很容易有消化不良的症狀，某次就醫結束後，因為害怕脂肪肝對身體的影響，於是上網查找偏方，得知黑蒜能夠幫助身體解毒、改善脂肪肝的症狀。

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不過，女子連續吃了2、3個月，發現開始有腹部不舒服、脹痛的症狀出現，甚至會有想吐的情況發生，於是前往就醫。

張振榕詢問女子，平時服用黑蒜的頻率、數量為何，才知道女子急於求成，每天吃1至2顆黑蒜，遠超正常建議的每天1至2瓣。

張振榕對此表示，蒜頭如果吃多，容易導致腸胃脹氣，而除了蒜頭以外，洋蔥、花椰菜、蘋果、西瓜、櫻桃，以及牛奶、奶油、腰果、小麥，還有烏龍茶、蜂蜜等食物，都容易導致腸胃敏感、脹氣，這種食物被稱為「高腹敏食物」，吃了容易脹氣，有消化不良問題的民眾，建議不要攝取過量。