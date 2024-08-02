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社會 社會焦點 保障人權

21歲男被砍斷手掌原因曝！夜店衝突後落跑　竟誤坐上仇家車

▲▼台東蔡男在夜店與3名友人發生衝突，離開後離奇遭人砍斷右手掌。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲蔡男在夜店衝突後「上錯車」，慘遭對方人馬揮刀砍斷右手掌。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲、莊智勝／台東報導

台東市一名蔡姓男子(21歲)今凌晨酒後在夜店與好友發生口角、進而演變成肢體衝突，警方到場後雙方還當著員警的面大打出手，當即遭制止勸離；未料蔡男離開現場時疑似慌不擇路，竟誤上對方人馬的車輛，在車內又爆發第二輪口角，慘遭許姓、林姓男子痛毆，並揮刀砍斷右手掌。警方獲報後火速於2小時將涉案的7名犯嫌全數緝獲到案，全案依加重傷害、妨害秩序等罪嫌移送偵辦。

警方調查，蔡男今凌晨與多名好友在台東市區一處夜店喝酒作樂，但酒後雙方卻因細故而發生激烈口角，蔡男獨自一人與眾好友發生衝突，爭吵聲還引來警方到場，未料雙方酒意正濃，竟還當著員警的面大打出手，當場遭警方迅速隔開並勸離。

未料蔡男離開後約半小時，竟在距離夜店外500公尺的巷弄內遭人砍斷手掌，痛得浴血倒地哀嚎，救護人員到場後立即協助將斷肢包紮，並拾起掉落路面、血淋淋的手掌，以塑膠保鮮袋密封包裝，一同送往醫院嘗試縫合。

▲▼台東蔡男在夜店與3名友人發生衝突，離開後離奇遭人砍斷右手掌。（圖／記者楊漢聲翻攝）

由於蔡男遭砍斷掌，與夜店衝突發生時間相距不久，警方研判2案之間應有聯繫，進一步追查後竟發現，當下蔡男離開夜店後，欲逃離現場，但卻疑似酒醉慌不擇路，竟誤上了對方人馬的車輛，在車內又與另名許姓、林姓嫌犯發生激烈口角，蔡男當場被痛毆、並砍斷右手掌丟包。

警方於案發後2小時內火速偵破，並將涉案的7名犯嫌全數緝獲到案，全案依重傷害、妨害秩序等罪嫌移送偵辦。台東分局指出，警方對於暴力行為絕不寬貸，必定嚴查撤辦，展現維護社會治安決心。

▼警方案發後2小時迅速逮捕7名犯嫌到案。

▲▼台東男遭砍斷右手掌，警方逮捕7人到案。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼台東男遭砍斷右手掌，警方逮捕7人到案。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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